志工拿鏟挖泥 居民怨：大官勘災 雨鞋是亮的

花蓮光復鄉災區嚴峻，賴清德總統、副總統蕭美琴等官員接連勘災，但有災民指出，大官勘災，連雨鞋都是乾淨的，還不如到家中幫忙的志工。

光復鄉居民吳先生一邊拿著鏟子挖泥水，一邊抱怨「你說他們來這麼多次，我家會比較乾淨嗎？」他說，看新聞影片照片，大官來勘災，雨鞋竟然是亮的，說明他們根本沒有實際體會災民的生活與困境；相比之下，志工們全身泥水，一鏟一鏟的幫忙清理家園，無論是實際幫助還是情感支持，才是真正的英雄。

一名志工表示，這次大量志工救災，可貴的是動員快速，政府動員要先開這個會那個會，更別說中央、地方之前還在吵架。

「來勘災被說是作秀，但不來一定被罵得更慘」，一名官員坦言，大官親赴現場確實沒有多大的實際作用，但在現今的政治氛圍下，來與不來都會被罵，也是左右為難。

此外，當地有災民反映副總統蕭美琴去光復鄉公所開會，原本被安置在鄉公所二樓災民的卻被要求迴避、移往三樓，引發網路熱議。副總統蕭美琴昨透過臉書澄清稱，她人到光復鄉公所外，但是沒入內開會，會議在指揮所舉行；她願傾聽災民意見，也沒要求災民迴避或移地。她希望各界以同理心，在這個時間點以解決問題為優先，團結互助克服難關。

花蓮災後搶救，昨午有人高呼「大水來了，趕快跑！」官員說明，工程單位嘗試將水引流，不至於造成危險，是虛驚一場。記者葉信菉／攝影

