聽新聞
0:00 / 0:00

志工拿鏟挖泥 居民怨：大官勘災 雨鞋是亮的

聯合報／ 記者陳敬丰張文馨／連線報導
災後六天，大量汙泥和受災戶清出的垃圾，仍堆置路邊待清理。記者葉信菉／攝影
災後六天，大量汙泥和受災戶清出的垃圾，仍堆置路邊待清理。記者葉信菉／攝影

花蓮光復鄉災區嚴峻，賴清德總統、副總統蕭美琴等官員接連勘災，但有災民指出，大官勘災，連雨鞋都是乾淨的，還不如到家中幫忙的志工。

光復鄉居民吳先生一邊拿著鏟子挖泥水，一邊抱怨「你說他們來這麼多次，我家會比較乾淨嗎？」他說，看新聞影片照片，大官來勘災，雨鞋竟然是亮的，說明他們根本沒有實際體會災民的生活與困境；相比之下，志工們全身泥水，一鏟一鏟的幫忙清理家園，無論是實際幫助還是情感支持，才是真正的英雄。

一名志工表示，這次大量志工救災，可貴的是動員快速，政府動員要先開這個會那個會，更別說中央、地方之前還在吵架。

「來勘災被說是作秀，但不來一定被罵得更慘」，一名官員坦言，大官親赴現場確實沒有多大的實際作用，但在現今的政治氛圍下，來與不來都會被罵，也是左右為難。

此外，當地有災民反映副總統蕭美琴去光復鄉公所開會，原本被安置在鄉公所二樓災民的卻被要求迴避、移往三樓，引發網路熱議。副總統蕭美琴昨透過臉書澄清稱，她人到光復鄉公所外，但是沒入內開會，會議在指揮所舉行；她願傾聽災民意見，也沒要求災民迴避或移地。她希望各界以同理心，在這個時間點以解決問題為優先，團結互助克服難關。

花蓮災後搶救，昨午有人高呼「大水來了，趕快跑！」官員說明，工程單位嘗試將水引流，不至於造成危險，是虛驚一場。記者葉信菉／攝影
花蓮災後搶救，昨午有人高呼「大水來了，趕快跑！」官員說明，工程單位嘗試將水引流，不至於造成危險，是虛驚一場。記者葉信菉／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 光復鄉 蕭美琴 網路

延伸閱讀

大官視察災區災民批雨鞋竟然是亮的 不如一個小志工幫忙鏟泥

勘災卻要求災民迴避？ 蕭美琴自清：沒有這樣要求

中央、地方多頭馬車救災遭砲轟 卓榮泰、傅崐萁和徐榛蔚再同框

救災一團亂…花蓮議長淪受災戶 當面問蕭美琴：中央地方能否放下偏見？

相關新聞

災後第6天…光復道路滿是廢棄物 居民怨政府救災慢

花蓮光復鄉搶災昨天進入第六天，道路上仍滿是淤泥、廢棄物，災民抱怨連連，直批救災、清理家園不力；行政院長卓榮泰昨希望災民在...

賴總統致電國防部長顧立雄 下令增派國軍清淤

花蓮風災復原工作持續進行中，賴清德總統昨感謝來自四面八方的志工朋友前往災區馳援，為讓災民盡速恢復正常生活，他昨致電國防部...

中央救災總指揮 難協調國防部大將軍

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，災後六天仍見道路上仍滿是淤泥，且清理愈加困難，專家質疑現場指揮層級太低；另一...

多頭馬車挨批 幕僚勤聯繫 卓榮泰、傅崐萁並肩勘災

行政院長卓榮泰、立委傅崐萁廿四日勘災兩度大吵，相隔四天再度並肩勘災，彼此身段都放軟。據了解，連日來各界對中央、地方「多頭...

志工拿鏟挖泥 居民怨：大官勘災 雨鞋是亮的

花蓮光復鄉災區嚴峻，賴清德總統、副總統蕭美琴等官員接連勘災，但有災民指出，大官勘災，連雨鞋都是乾淨的，還不如到家中幫忙的...

郵局、超商、提款機都沖壞 鄉民盼繳費延期

花蓮光復鄉重建路迢迢，雖大量志工、物資投入，但不時傳出分配不均問題，有災民嘆老人家沒熱飯菜吃，吃了好多天包子、饅頭；也有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。