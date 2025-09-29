聽新聞
多頭馬車挨批 幕僚勤聯繫 卓榮泰、傅崐萁並肩勘災

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

行政院卓榮泰、立委傅崐萁廿四日勘災兩度大吵，相隔四天再度並肩勘災，彼此身段都放軟。據了解，連日來各界對中央、地方「多頭馬車」的質疑力道相當大，也對救災工作形成不小壓力，連日來幕僚密切聯繫，互釋善意，共識要同心救災。

卓榮泰昨到中央災害應變中心前進協調所聽取簡報，徐榛蔚、傅崐萁連袂出席，相鄰而坐的卓與徐還低聲交頭接耳一陣，後續致詞時也互相謝謝對方。簡報結束後，三人還同到市區勘災，相較四天前的火爆場面，氣氛明顯好轉。

徐榛蔚感謝卓揆多次勘災，並表示路邊溝、家戶化糞池都是淤泥，花蓮只有兩家水肥車業者，抽取量能不足，還有災民汽機車被沖走、家徒四壁等困境。傅崐萁希望加快重建速度，立法院有立委想對這次災情提重建條例，希望行政院支持。

卓榮泰也感謝縣府團隊第一線執行救災任務，他說，中央災害應變中心前進協調所，就是要協調資源分配及中央和地方分工，前進協調所上午十時、下午五時都有記者會，希望縣府代表出席，雙方工作會議時也要有代表列席，了解彼此工作進度。

「要建立一套完整防救災模式，告慰此次不幸罹難的鄉親朋友們。」卓榮泰請中央、地方攜手合作，詳實記錄此次搶救災的指揮系統、協調分工、物資與醫療資源配送、志工救災分配、環境復原等，並全面檢討缺失，作為未來強化全社會防衛韌性的重要經驗。

「確實感受到合作氛圍在好轉。」縣府官員表示，政院廿六日通知卓揆要再訪，前天再敲細節，縣長徐榛蔚在勘災行程中挪時間出席；這兩天在聯繫過程互相了解需求，像環境部派出署長級官員這兩天到前進指揮所，與縣環保局密切對接，中央昨晚也首度派官員參加縣府前進指揮所工作會報；卓揆表達希望地方參加中央會議後，縣府行研處長陳建村昨就到中央前進協調所列席，縣府建議若有大量溢流情況要發布海嘯警報，也獲中央採納。

官員說，災後搶救、復原工作千頭萬緒，還有很多事情要做，雙方有共識，不希望不合氛圍模糊救災焦點，讓災民早日回復基本的正常生活，是中央、地方一致目標。

相關新聞

災後第6天…光復道路滿是廢棄物 居民怨政府救災慢

花蓮光復鄉搶災昨天進入第六天，道路上仍滿是淤泥、廢棄物，災民抱怨連連，直批救災、清理家園不力；行政院長卓榮泰昨希望災民在...

賴總統致電國防部長顧立雄 下令增派國軍清淤

花蓮風災復原工作持續進行中，賴清德總統昨感謝來自四面八方的志工朋友前往災區馳援，為讓災民盡速恢復正常生活，他昨致電國防部...

中央救災總指揮 難協調國防部大將軍

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，災後六天仍見道路上仍滿是淤泥，且清理愈加困難，專家質疑現場指揮層級太低；另一...

多頭馬車挨批 幕僚勤聯繫 卓榮泰、傅崐萁並肩勘災

行政院長卓榮泰、立委傅崐萁廿四日勘災兩度大吵，相隔四天再度並肩勘災，彼此身段都放軟。據了解，連日來各界對中央、地方「多頭...

志工拿鏟挖泥 居民怨：大官勘災 雨鞋是亮的

花蓮光復鄉災區嚴峻，賴清德總統、副總統蕭美琴等官員接連勘災，但有災民指出，大官勘災，連雨鞋都是乾淨的，還不如到家中幫忙的...

郵局、超商、提款機都沖壞 鄉民盼繳費延期

花蓮光復鄉重建路迢迢，雖大量志工、物資投入，但不時傳出分配不均問題，有災民嘆老人家沒熱飯菜吃，吃了好多天包子、饅頭；也有...

