災後第6天…光復道路滿是廢棄物 居民怨政府救災慢

聯合報／ 記者王燕華陳敬丰王思慧張文馨／連線報導
花蓮光復鄉災情慘重，清運堆置的垃圾量相當可觀。記者葉信菉／攝影
花蓮光復鄉災情慘重，清運堆置的垃圾量相當可觀。記者葉信菉／攝影

花蓮光復鄉搶災昨天進入第六天，道路上仍滿是淤泥、廢棄物，災民抱怨連連，直批救災、清理家園不力；行政院長卓榮泰昨希望災民在十四天內恢復正常生活，賴清德總統也下令國防部增派兵力災後復原，希望讓光復鄉在中秋節前完成清淤。

7人失聯 兵分六路開挖搜救

馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決災情造成十七人罹難，至今仍有七人失聯，救難人員昨續開挖災情慘重的佛祖街，因擔心失聯者會被往北沖，在馬太鞍溪沿岸兵分六路搜救，但直到入夜都沒有新進展；馬太鞍溪沿岸泥沙深達四至五公尺成關鍵，特搜人員今天將持續用怪手開挖，並利用空拍機搜索河岸兩側是否有房屋或失聯者蹤跡。

由於泥流逐漸凝固變硬，搜救一天比一天困難，中央、地方之爭連日遭基層搜救人員批評「何時才能齊心救災？」行政院長卓榮泰昨上午二度赴災區視察，國民黨立委傅崐萁、縣長徐榛蔚都到場，卓、傅有別於災後第二天吵成一團，昨天盡棄前嫌，中央與地方互道感謝，少了火藥味，還一同去勘災。

行政院長卓榮泰（右）再度到花蓮光復鄉勘災，對照四天前與立委傅崐萁互嗆，雙方昨態度放軟，傅崐萁（中）與縣長徐榛蔚（左）多次感謝中央協助。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰（右）再度到花蓮光復鄉勘災，對照四天前與立委傅崐萁互嗆，雙方昨態度放軟，傅崐萁（中）與縣長徐榛蔚（左）多次感謝中央協助。記者葉信菉／攝影

罹難者慰問金 提高到100萬元

卓榮泰昨說，失聯七人搜救絕不停止，且只要「水在人在」，馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒暫時不得解除，用最高標準警戒；卓也宣布加碼罹難者慰問金，每人八十萬元提高至一百萬元，以表達最誠摯哀悼之意；重傷民眾將給廿五萬元慰問金，遭汙泥入侵的民宅，每戶加給十萬元救助金，讓災民盡速恢復家園。

卓榮泰也提到給災民「安心住宿」政策，災民住宿安置以七天為原則，如有需要可再延長七天，希望讓災民回復正常生活與居住安全的條件，屆時如未能達成，計畫也將再延續。

中央災害應變中心昨宣布，未來堰塞湖如有溢流緊急狀況需疏散撤離，警政署將比照海嘯警報播放方式，以短鳴五秒、停止五秒、再短鳴五秒，循環九次播放。卓揆也請前進協調所、花蓮縣府及媒體廣為宣傳警報播放，讓民眾警覺。昨天也因誤放海嘯警報，虛驚一場。

缺大型機具 清理家園路漫長

不過，家園清理之路漫長，卓榮泰中午到光復國中了解下水道與側溝清淤後，轉赴中山路與中學街路口視察，走到半途，中山路上的蔡姓居民大喊「幫忙一下、拜託」，災害發生到現在都第幾天了，還等不到大型機具，屋內的垃圾、淤泥清出都堆在路邊，已經讓道路變得非常狹窄，交通管制都在擋自己人、阻礙救災，只要有山貓、斗車把廢棄物運走，交通就可以恢復。約五分鐘左右就調來一輛大型怪手登場，讓居民激動大喊「謝謝」。

賴清德總統昨天致電國防部長顧立雄，下令增派國軍兵力投入災後復原工作，希望讓光復鄉災區在中秋節前完成清淤工作。在災情嚴重的敦厚路開店的范姓老闆昨感嘆，「政府災後救援真的比民間人士慢很多」。

