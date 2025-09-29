聽新聞
賴總統致電國防部長顧立雄 下令增派國軍清淤

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

花蓮風災復原工作持續進行中，賴清德總統昨感謝來自四面八方的志工朋友前往災區馳援，為讓災民盡速恢復正常生活，他昨致電國防部長顧立雄，下令增派國軍兵力投入災後復原工作，希望能讓光復鄉災區在中秋節前，完成清淤工作。

光復車站出現一波波「鏟子超人」。賴總統指出，希望大家確保自身健康安全為前提，再投入災區的復原工作，讓每一位志工的熱情，發揮最有效的戰力。

賴總統表示，目前已有第二、三、四、五作戰區等五十個部隊，陸續投入近兩千五百餘員兵力支援；預計卅日會由概略相同的兵力，換班投入，希望能讓光復鄉災區在中秋節前，完成清淤工作；也可以讓辛苦的官兵弟兄，適當休息調節，再回到保護國家的崗位上。

另外，賴總統指出，協調慈濟協助媒合街區的志工調度，中央則協助調度志工到阿陶莫、大平、大馬三個部落協助復原，粗估三個部落每天需要共五百名志工，由軍方接駁、送餐，原民會派員在現場協助協調分工。

