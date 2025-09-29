中央救災總指揮 難協調國防部大將軍

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，災後六天仍見道路上仍滿是淤泥，且清理愈加困難，專家質疑現場指揮層級太低；另一方面，林保署表示，馬太鞍溪堰塞湖壩體下切還不穩定，若遇到極端豪雨，壩體北面和東面可能再度崩塌，挑戰尚未結束。

災情昨天進入第六天，搶救、重建工作都在跟時間賽跑。賴清德總統下令國軍加派兵力中秋節前完成清淤，中央、地方都說，會全力以赴。至於機具是否足夠？縣府表示，因交通壅塞，機具抵達不易，會盡力疏導。

過去幾天災區指揮系統紊亂，除中央與地方之爭外，位於災區的中央前進協調所由經濟部次長賴建信擔任總協調，與過往重大災害多由政務委員以上層級擔任總指揮的作法有落差。曾任重大災害指揮官的人士指出，指揮官最重要角色是協調各部會分工，面對國防部「好幾顆星星」的將軍，若非政務委員銜命協調，確有難度。

以先前台南風災為例，由政務委員兼工程會主委陳金德南下坐鎮，統合中央地方資源推進受損房屋修繕進度，這次光復洪災由經濟部次長任總協調的層級確實略低。

全台滿懷熱血的「鏟子超人」投入救災，現場指揮調度成考驗。有志工觀察，昨天情況有比前一天好，至少有人指示可去哪幫忙，大家都是有心人，「來到災區就是走一步算一步」。

但以花蓮縣的國立光復商工遭「泥封」為例，如同華山文創園區一樣大的校園覆上頑強淤泥，最深有一人高的淤泥徹底覆蓋，學校已停課一周，但技職課程無法靠遠距取代，嚴重影響學生學習進度。

據了解，現場不是缺人力，而是缺工具，面對卅公分至一三○公分的頑強淤泥，人力與輕型機具完全束手無策，需要重型機具進行深度挖掘和搬運，校方也急喊話，盼各界緊急支援。

林保署昨以無人機空拍，堰塞湖湖水仍從溢流口持續沖刷，溢流水道兩側崩塌坡面仍不穩定，先前集水區降雨仍有水量持續匯入湖區，目前仍維持紅色警戒。政府研議若有緊急狀況將發布海嘯警報警示撤離，昨天有人誤發海嘯警報，災區許多人往高處跑，現場一度緊張。

負責監測的團隊、陽明交大防災與水環境研究中心主任林志平表示，現在下游河道淤積嚴重，排水能力很差，不用很大的流量就可能淹到市區，造成災情。林志平說，壩體切口兩岸的殘坡仍不定時崩落，很可能就會形成新的堰塞湖，待水蓄滿後，又會出現溢流，甚至沖刷潰決的現象。

光復災情仍待清理，中央氣象署預報員林定宜提醒，由於菲律賓東方海面熱帶擾動逐漸發展，台灣附近水氣增多，本周花東、恆春半島有不定時短暫陣雨，花東災民及救災志工需多留意天氣。

