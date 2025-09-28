賴總統下令中秋節前完成清淤 中央、地方都說要全力以赴

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
滿目瘡痍的光復鄉，經過數天的清理與「鏟子超人」的努力，多數家戶的一樓已經清出淤泥。記者陳敬丰／攝影
滿目瘡痍的光復鄉，經過數天的清理與「鏟子超人」的努力，多數家戶的一樓已經清出淤泥。記者陳敬丰／攝影

花蓮光復鄉今搶災進入第6天，市區仍然滿布汙泥，還有不少廢棄車輛卡在家戶門前，災區景象殘破。行政院長卓榮泰今視察災區希望災民在十四天內恢復正常生活，賴清德總統更要求國軍加派兵力中秋節前完成清淤。能否達成？中央、地方都說，會全力以赴。

中央災害應變中心總協調官、經濟部次長賴建信說，這次受災戶約1500戶，主要都是中、重度受損，就算輕度，家中也滿是汙泥，確實滿嚴重的，每間房間都需要至少10幾個人才能整理完成。

他說，國軍已派2500名人力來清，今天也有許多志工幫忙，這幾天救災工作逐步上軌道，總統今天要求國軍增派人力，應該是希望人愈多愈好，卓揆也有講到恢復生活目標，會盡最大的能量來完成。

花蓮縣府統計，與國軍合作清理家戶、街道汙泥，連日來共清理3300多公尺道路、清出超過5500噸汙泥。因為災害發生後大量救災、物資車輛進入，以及全國民眾發揮愛心前來幫忙，但光復市區街道狹小，原本僅幾千人的村落，突然湧入大量人車，還有很多重機具，遠遠超過負荷，造成市區交通混亂，也影響清運進度。

縣府表示，縣府動員近4000人，調度200多部大型機具，陸軍花防部也派出中型戰術輪車、工兵車、裝土機、鏟裝車、傾卸車等機具。卓院長今天到光復國中勘災時，有居民在路邊大喊「拜託幫忙一下」，當場向卓揆陳情說沒有推土機、怪手，5分鐘後就有一部大型怪手到場，也是因為交通壅塞的關係，並非缺機具。

縣府表示，針對交通問題，已經採取人車分流策略，白天由志工進入街道清淤，晚間人潮散去後，再由鏟裝車、抓斗車等進入清運，今天開了一下午的會議討論疏導策略，中央也加派80名保警協助維持交通，相信市區順暢後，清運進度會加快，在中秋節前完成家戶的清淤也是縣府的目標。

