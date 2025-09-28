光復鄉被人車塞爆！義煮團赴災區遭警攔 花蓮縣府：滾動調整交管

快訊

中央社／ 花蓮縣28日電
大量熱心民眾湧入花蓮光復鄉參與救災，隨著人力進駐，污泥不斷被清出，將道路空間壓縮，行車處處受限。縣府表示，為確保災區清運作業順利，29日將規劃單線管制措施。圖為光復車站人潮。圖／民眾提供（中央社）
大量熱心民眾湧入花蓮光復鄉參與救災，造成周邊道路嚴重壅塞，甚至連義煮團、醫療團車輛都被警方攔下；花蓮縣府表示，交通管制是為了讓大型機具優先通行，未來會滾動調整。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水除沖斷馬太鞍溪橋外，也漫過堤防沖進光復鄉部落、社區道路，造成當地水深最深時近1層樓高，車輛泡水或被沖走，且多名民眾一度受困。已知至少釀17死、7失聯及100傷，當地目前仍維持紅色警戒。

根據公開統計數據顯示，截至今年8月31日，光復鄉總人口數約1萬1000多人，但台鐵27日單日載運至光復站的人次就已超過3萬，今天預估會更多，再加上熱心的各式車隊，整個光復鄉可說被人車塞爆。

此外，光復市區遭洪水泥流襲擊，幾乎有2/3區域陷入泥沙堆中，隨著人力進駐，污泥不斷被清出，將道路空間壓縮，行車處處受限。

面對人車過多造成交通堵塞，花蓮縣政府為維護光復市區交通秩序，以確保災區清運作業順利，將於29日規劃單線管制措施，管制區東以佛祖街，西以台九線為界，南以中正路一段，北以武昌街為界。

在用路人行車方向的部分，中正路一段由西往東可行駛至光豐公路，佛祖街、學士街、武昌街銜接林森路，往北至馬太鞍溪橋南端迴轉，接續往南行駛台九線至中興橋北端迴轉，完成單線管制作業。

縣府呼籲鄉親以及所有的用路人，務必配合交管人員的指揮，以確保救災工作均能夠順利。

