鏟子超人湧花蓮光復災區 總統下令增派國軍支援

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，來自各地支援清淤的志工「鏟子超人」湧入災區，成為當地最美風景。總統賴清德今天也下令增派國軍兵力投入災後復原工作，目前已陸續投入約2500人。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水除沖斷馬太鞍溪橋外，也漫過堤防沖進光復鄉部落、社區道路，造成當地水深最深時近1層樓高，車輛泡水或被沖走，且多名民眾一度受困。已知至少釀17死、7失聯及100傷，當地目前仍維持紅色警戒。

回顧這場嚴重災情，光復鄉大馬村長王梓安認真執行撤離，村內未有傷亡；光復鄉長林清水說，未來會針對保全戶逐戶調查，確保長者、弱勢族群都能獲得通知與撤離，避免悲劇重演。

收容人數仍逾500人 縣府設物資接收發放站

花蓮縣府今天召開馬太鞍溪堰塞湖潰壩救災進度說明會，行政暨研考處長陳建村說明，547人分別收容在大進國小有223人、大全鄉立托兒所53人、虎爺溫泉會館271人。

縣府指出，停水戶數為341戶，曾經停水戶數4378戶，復水比例為92.21%。自來水公司第九區管理處將提供20台移動供水車，在光復鄉則會設置21個供水站，相關資訊可至「花蓮縣政府馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」查詢。

縣府表示，善心物資包含飲用水、食品、嬰幼和成人奶粉、嬰幼和成人尿布、感冒藥、基本包紮物品、衣服、牙膏、牙刷、毛巾、拖鞋等，實際物資依現場為主。「花蓮縣政府物資接收發放站」地點為光復鄉糖廠街19號後方停車場。另外，大宗物資請至同一地點後方大倉庫辦理登記後領取。

災後民眾面臨突如其來的生活變動與情緒衝擊，花蓮縣衛生局成立安心關懷站，統計至27日關懷人次有217次，分別是大進國小安心站199人次、瑞穗生命園區安心小站18人次。

外界關注光復國中學生受教權益，教育處說明目前學校清理及復原情況，統計至今天上午10時，一樓教學大樓各辦公室及教室持續清污，目前側門至籃球場地面已清淤、大門至教學大樓的路面已開通。校門口至教學大樓、活動中心及宿舍之通道範圍已經清淤至一半，足球場則已完成1/5。另也已聯繫廠商設置8座流動廁所。

誤傳加誤報 光復災區一天兩騷動

中央災害應變中心今天表示，當地目前仍維持紅色警戒，未來將比照海嘯警報方式鳴放預警疏散。

光復鄉今天稍早謠傳潰堤引發市區恐慌，經濟部水利署第九河川分署說明，工程單位嘗試在河道引流到其他的地方，目前研判不會造成危險，呼籲民眾勿恐慌。

中央災害應變中心也澄清說，經查未有大量湖水下流或崩塌，若有異常將以海嘯防空警報發布示警。

海巡署東部分署表示，當時工程單位嘗試進行河道引流作業，未料遭誤傳，災區現場道路由消防單位車輛率先啟動警報器，以示警民眾注意安全，海巡署東部分署車輛基於安全考量，同步開啟車輛警示燈，意旨提醒路過民眾注意安全，特此澄清。

接著到了下午，花蓮縣警察局發生警報誤鳴狀況。警方透過新聞稿說明，經查，縣警局派駐中央應變中心協調所輪值人員，在會議中因誤解中央協調所指揮官指示，將「如洪水達紅色警戒應立即通報」錯認為當下應立即發布海嘯警報。

縣警局表示，該人員隨即依水保署資料顯示紅色警戒，轉知縣警局由鳳林分局長橋派出所、光復分駐所發布海嘯警報，並協助民眾撤離疏散。但依規定，縣警局發布海嘯警報須經林保署通知後方可執行，該名人員未經確認即錯誤傳達，導致民眾恐慌。

縣警局說，針對這次疏失，將依規定予以檢討並追究相關責任。

政府提高慰問金 拚14天恢復可生活條件

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪患災情慘重，行政院長卓榮泰今天視察光復鄉災區，宣布每名罹難者慰問金從80萬元加到100萬元，重傷25萬元；若房屋被汙泥入侵，每戶10萬元慰助金。

卓榮泰還表示，失聯的7位民眾搜救工作絕不停止不放棄、紅色警戒暫不解除、啟動「安心住、政府付」，也要求救災14天可恢復起碼生活條件。

總統今天說，為了讓災民盡速恢復正常生活，他早上致電國防部長顧立雄，下令增派國軍兵力投入災後復原工作。目前已陸續投入近2500餘員兵力支援；預計30日會由概略相同的兵力，換班投入，希望能讓光復鄉災區在中秋節前，完成清淤工作。

陸軍司令部傍晚發布新聞稿表示，為協助花蓮災區民眾加速家園重建，第2、3、4、5作戰區持續全力執行救災，計投入約2500名兵力、UH-60M黑鷹直升機及無人機等17項、357件裝備執行災後復原任務，期以最短時間、最高效率完成災後復原，展現陸軍守護民眾的決心與行動力。

交部每天提供接駁車 助鏟子超人進災區

馬太鞍溪堰塞湖溢流洪患，各地「鏟子超人」支援清淤，昨天逾萬人，今天估更多；為加速救災進度、確保救援暢通，即起調整光復鄉交管，縣府籲民眾讓出道路，優先供救災用。

公路局今天說，即日起於新城、花蓮、吉安、壽豐及玉里站，每日共提供6輛大客車接駁志工，讓志工順利抵達受災點。交通部長陳世凱今天也再次赴花蓮視察。

各地民眾自發的「鏟子超人」湧入光復鄉，為災後清理與重建帶來生力軍。行政院長卓榮泰說，感謝這麼多志工，讓國際看到台灣人與人之間的連結非常重要，也要做好照顧、媒合。

至於志工派員整合部分，花蓮縣府公布災後復原志工招募表單，填報日期為28日至10月2日，或可撥打志工媒合專線（0975－769035），專線提供24小時服務。光復車站志工洽詢專線可撥「0972－223409，0972－223410」。

商品推薦