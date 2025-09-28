張善政低調現身花蓮指示加派支援 盼中央與地方攜手助災民度難關

花蓮堰塞湖洪水淹沒光復鄉災區，各地馳援救災，桃園市長張善政今天低調現身花蓮，向挺進第一線的「桃園隊」致上謝意與加菜金。由於現場淤泥多，逐漸硬化不利救災，張善政也指示市府團隊配合不同階段，持續加派支援，並期許「不分中央與地方、不分縣市，攜手相助，讓光復鄉能盡快恢復正常生活。」

桃園市原住民人口全台第2多，僅次花蓮，尤其都會原住民人數眾多，多名原民議員也來自花蓮，在光復發生災情之後，紛紛回到花蓮救災，市府團隊也陸續派出上百人，輪班到花蓮協助搜救、清淤等工作。

張善政今天在桃園跑完行程後，趁著連假即刻前往花蓮了解災情現況，他一身輕裝腳踩雨鞋，與桃園市府近日派往花蓮救災的同仁會合。他與相關局處長把握時間到現場，不只是向救災的桃園隊致上謝意與加菜金，也與第一線同仁討論如何讓後續支援更到位。

水務局長劉振宇、原民局長巴奈．母路、環管處長張書豪等人也陪同張善政了解花蓮現況，一路上可見路旁堆積如小山般的汙泥與廢棄物，急需抓斗車等更多機具協助，一行人也實地查看溪橋水流狀況，研擬後提出建議，同時關心桃園鄉親在光復的親友需求。

張善政說，救災隊同仁反映，隨著泥土逐漸硬化，水車與小山貓的需求更加迫切；而巷道淤泥清除則必須把握夜間，避免白天人潮眾多時機具進出造成風險，更要留意清運過程，不能讓泥水再次流入兩旁家戶，他已要求市府團隊配合不同階段，持續加派支援。

「親臨現場，更能體會居民在災後的無助」，張善政說，人在光復，也特別想到一位老朋友，雖然經過他家途中，喊了幾聲沒見著他，但看到屋子仍在復原中，且鄰居牆上還留著清晰可見、高達一層樓的泥沙水痕，讓他更能感同身受居民失落與焦慮的心情。

張善政也提到，在台鐵回程月台上，看見眾多 「鏟子超人 」席地而坐，雖然疲憊卻相互鼓勵，著實很讓人感動。他強調，市府會堅定一切力量協助災民度過難關，讓光復鄉盡快恢復正常生活。 桃園市長張善政今天到花蓮了解災情狀況，桃園市多名原民議員也在場，一起關心協助災民。圖／取自張善政臉書 桃園市長張善政今天到花蓮了解災情狀況。圖／取自張善政臉書

