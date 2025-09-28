教師節快樂 副總統分享光復鄉校園開放安置災民故事

副總統蕭美琴今天發文祝賀所有老師教師節快樂，她說，花蓮受災嚴重，光復商工與大進國小的校長不僅開放校舍做為收容中心，同時也照顧教師員工與學生們的安置狀況，後續還要解決災後重建及復學等困難，這樣肩負重任且勇敢負責的精神，正是為人師表的典範。

今天是教師節，蕭副總統透過臉書分享一個故事，她說，受到強颱樺加沙的影響，馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮嚴重災情，有部分災民初步被安置在花蓮光復商工，不過因堰塞湖持續溢流，大水沖進光復商工，校園也成重災區，災民們只能趕緊再撤離至大進國小等地。

她說，在重大危難的時刻，光復商工與大進國小的校長不僅開放校舍做為收容中心，同時也照顧教師員工與學生們的安置狀況，後續還要解決災後重建及復學等困難，真的很辛苦。但這樣肩負重任且勇敢負責的精神，正是為人師表的典範。

蕭副總統說，感謝所有來自民間、宗教團體，以及許多自願前往災區支援的志工們。還有在這之中，堅守崗位、承擔起社會責任的每一位台灣人。「你們展現了台灣最美麗的一面，讓我們看見，即使再黑暗的地方，也會有光照亮。」

