馬太鞍溪橋啟動3階段搶修 預計2027年全線通車

為支援花蓮救災及安置需求，交通部陳世凱部長今再親赴花蓮現場，實地關心災民、志工住宿安置、馬太鞍溪橋斷裂搶修、鐵路疏運等重點進度。陳世凱指出，馬太鞍溪橋因洪水沖毀，目前已啟動3階段搶修，預計2026年底完成單向橋樑可雙向通車，2027年完成全部橋樑通車。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，大量泥水湧入光復鄉造成嚴重衝擊，為協助光復鄉，全台各地救援隊及物資陸續抵達花蓮，近日甚至有大批穿著雨靴、攜帶鏟子的「鏟子英雄」搭乘台鐵列車前往災區協助救災。

陳世凱表示，在鐵公路搶修及疏運部分，已指示台鐵第一時間加強花蓮至光復間的列車運能，加開列車、增停光復站、開放站票、簡化進站流程，並於高峰時段加強人流分流。所有救災人員免票搭乘，必須時也將加開或加停班次，確保救援及物資運輸不間斷。

由於馬太鞍溪橋因洪水沖毀，目前民眾可改道台11線、台11甲線通行。陳世凱指出，公路局已啟動3階段搶修，預計在10月中優先完成涵管便道、而後4個月內完成鋼便橋，以提升通行安全，並在2026年底完成單向橋樑可雙向通車，2027年完成全部橋樑通車。

