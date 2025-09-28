國民黨團推「樺加沙暨光復堰塞湖潰決災後重建條例」：立法刻不容緩
樺加沙颱風重創花東及南部地區，震驚各界，國民黨立法院黨團稍早宣布，將提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」。國民黨團書記長羅智強表示，國民黨團全力支持任何預算及計畫搶救花蓮，也呼籲行政院成立「馬太鞍堰塞湖潰堤災後重建專案小組」，定期督導跨部會重建進度。
國民黨團表示，本黨團三長經討論後決議將提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」。羅智強表示，黨團將以最快速度草擬「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」，並同時尊重花蓮縣政府的重建需求，提出最有利於花蓮重建的特別條例，早日完成重建，讓災民重回正常生活。
國民黨團表示，花蓮災情天人同悲，國民黨團全力支持任何預算及計畫搶救花蓮，光復鄉百廢待舉，搶通對外交通及物資援助是當務之急，但重建是漫漫長路，其中涉及多個部會橫向協調及溝通。羅智強指出，行政院必須成立「馬太鞍堰塞湖潰堤災後重建專案小組」，定期督導重建進度，才是卓內閣、賴政府苦民所苦該做的事。
針對馬太鞍堰塞湖潰堤災難，國民黨團表示，這不只是天災，更是人禍，中央政府怠忽職守，應作為而不作為，二個月前就知道有潰堤的危險，中央政府忙著大惡罷無暇處理，才造成無法挽回的悲劇，行政院應記取教訓，不應一再重蹈覆轍只顧鬥爭在野，不顧民生，這不是人民要的政府，更不是人民要的總統。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言