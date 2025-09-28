國民黨團推「樺加沙暨光復堰塞湖潰決災後重建條例」：立法刻不容緩

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
樺加沙颱風重創花東及南部地區，震驚各界，有關單位及民間正全力協助災後復原工作。記者季相儒／攝影
樺加沙颱風重創花東及南部地區，震驚各界，國民黨立法院黨團稍早宣布，將提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」。國民黨團書記長羅智強表示，國民黨團全力支持任何預算及計畫搶救花蓮，也呼籲行政院成立「馬太鞍堰塞湖潰堤災後重建專案小組」，定期督導跨部會重建進度。

國民黨團表示，本黨團三長經討論後決議將提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」。羅智強表示，黨團將以最快速度草擬「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」，並同時尊重花蓮縣政府的重建需求，提出最有利於花蓮重建的特別條例，早日完成重建，讓災民重回正常生活。

國民黨團表示，花蓮災情天人同悲，國民黨團全力支持任何預算及計畫搶救花蓮，光復鄉百廢待舉，搶通對外交通及物資援助是當務之急，但重建是漫漫長路，其中涉及多個部會橫向協調及溝通。羅智強指出，行政院必須成立「馬太鞍堰塞湖潰堤災後重建專案小組」，定期督導重建進度，才是卓內閣、賴政府苦民所苦該做的事。

針對馬太鞍堰塞湖潰堤災難，國民黨團表示，這不只是天災，更是人禍，中央政府怠忽職守，應作為而不作為，二個月前就知道有潰堤的危險，中央政府忙著大惡罷無暇處理，才造成無法挽回的悲劇，行政院應記取教訓，不應一再重蹈覆轍只顧鬥爭在野，不顧民生，這不是人民要的政府，更不是人民要的總統。

國民黨立法院黨團。圖／聯合報資料照片
