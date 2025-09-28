樺加沙及堰塞湖致災 羅智強：提案訂災後特別條例

參選中國國民黨主席的國民黨立法院黨團書記長羅智強今天表示，將提案制訂樺加沙風災以及花蓮堰塞湖溢流釀災的特別條例，編列特別預算，同島一命，用國家力量協助災民。

國民黨籍立委楊瓊瓔今天召集近200名黨員，晚間在台中市潭子區潭北社區發展協會召開黨員座談會，無黨籍立委高金素梅也出席。

羅智強致詞表示，他出生花蓮看到故鄉受難，請大家幫花蓮加油，將在立法院提案制訂樺加沙風災、花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災的災後特別條例，並且編列特別預算，用國家力量協助災民。

羅智強提到，他提出黨主席只當2年政見，並且將提名台中市長盧秀燕選總統。他說，盧秀燕這次不選黨主席，因為她要顧好台中，她在2026年卸任後，選總統最好的舞台就是黨主席，盧秀燕如果有黨主席身分就可以發光發亮，集結全國的力量。他強調，提出無私的政見就是為了讓國民黨贏。

楊瓊瓔提到，近日有許多「鏟子超人」搭火車遠赴花蓮縣光復鄉協助救災，「這就是台灣人的精神」。高金素梅說，花蓮縣光復鄉受災嚴重，感謝盧秀燕把救難隊員送到花蓮救災，還提供台中的花蓮鄉親返鄉救援可申請補助。高金素梅現場更用阿美族語高呼「花蓮，加油！」

