樺加沙及堰塞湖致災 羅智強：提案訂災後特別條例
參選中國國民黨主席的國民黨立法院黨團書記長羅智強今天表示，將提案制訂樺加沙風災以及花蓮堰塞湖溢流釀災的特別條例，編列特別預算，同島一命，用國家力量協助災民。
國民黨籍立委楊瓊瓔今天召集近200名黨員，晚間在台中市潭子區潭北社區發展協會召開黨員座談會，無黨籍立委高金素梅也出席。
羅智強致詞表示，他出生花蓮看到故鄉受難，請大家幫花蓮加油，將在立法院提案制訂樺加沙風災、花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災的災後特別條例，並且編列特別預算，用國家力量協助災民。
羅智強提到，他提出黨主席只當2年政見，並且將提名台中市長盧秀燕選總統。他說，盧秀燕這次不選黨主席，因為她要顧好台中，她在2026年卸任後，選總統最好的舞台就是黨主席，盧秀燕如果有黨主席身分就可以發光發亮，集結全國的力量。他強調，提出無私的政見就是為了讓國民黨贏。
楊瓊瓔提到，近日有許多「鏟子超人」搭火車遠赴花蓮縣光復鄉協助救災，「這就是台灣人的精神」。高金素梅說，花蓮縣光復鄉受災嚴重，感謝盧秀燕把救難隊員送到花蓮救災，還提供台中的花蓮鄉親返鄉救援可申請補助。高金素梅現場更用阿美族語高呼「花蓮，加油！」
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言