花蓮消防局搜救犬Hero、Fancy無畏泥濘 挺進災區救援
馬太鞍溪堰塞湖洪災，花蓮消防局特搜大隊搜救犬Hero與Fancy投入救援，2隻搜救犬無畏前行，憑藉靈敏嗅覺穿梭於泥濘中，仔細搜尋每一處可能的生命跡象。
花蓮縣消防局發布新聞稿說明，2隻訓練有素搜救犬在連日高強度任務中，面對滿地泥漿與持續積水的險惡環境，不顧身體被厚重泥水覆蓋，仍保持高度專注，領犬員全程相伴，時刻注意犬隻安全，並與前線隊員緊密配合，發揮最大搜救效率。
消防局指出，搜救犬完成多輪搜索後，Hero與Fancy返回搜救基地接受清潔與檢查。隊員們以毛巾與清水將牠們身上泥漿洗去，並由獸醫確認健康狀況，確保牠們能在安全、良好狀態下持續執行任務。這段過程不僅有助恢復體力，也象徵搜救犬與隊員間深厚信任與羈絆。
消防局表示，搜救犬是災害現場不可或的戰力，同時也是希望象徵，未來將持續精進訓練與合作，守護每一個生命，讓災區早日重建平安。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
