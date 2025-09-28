花蓮消防局搜救犬Hero、Fancy無畏泥濘 挺進災區救援

馬太鞍溪堰塞湖洪災，花蓮消防局特搜大隊搜救犬Hero與Fancy投入救援，2隻搜救犬無畏前行，憑藉靈敏嗅覺穿梭於泥濘中，仔細搜尋每一處可能的生命跡象。

花蓮縣消防局發布新聞稿說明，2隻訓練有素搜救犬在連日高強度任務中，面對滿地泥漿與持續積水的險惡環境，不顧身體被厚重泥水覆蓋，仍保持高度專注，領犬員全程相伴，時刻注意犬隻安全，並與前線隊員緊密配合，發揮最大搜救效率。

消防局指出，搜救犬完成多輪搜索後，Hero與Fancy返回搜救基地接受清潔與檢查。隊員們以毛巾與清水將牠們身上泥漿洗去，並由獸醫確認健康狀況，確保牠們能在安全、良好狀態下持續執行任務。這段過程不僅有助恢復體力，也象徵搜救犬與隊員間深厚信任與羈絆。

消防局表示，搜救犬是災害現場不可或的戰力，同時也是希望象徵，未來將持續精進訓練與合作，守護每一個生命，讓災區早日重建平安。

