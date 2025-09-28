基隆：10/15前員警上班日赴花蓮救災可請1天公差假

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，基隆市警察局長林信雄今天宣布，市警局及各分局人員，如有在上班日自願前往協助救災，給予1天公差假，效期至10月15日。

林信雄上午在LINE「基警主管群組」表示，鑑於花蓮光復鄉災情慘重，基隆市警察局及各分局人員，如有在上班日自願前往協助救災復原，均給予1天公差假。

林信雄說，前往花蓮人員可向單位表達意願，不需事後證明，各單位考量在不影響勤務基本運作下，由主管先行同意，前往人員後續由單位建立名冊，在3天內，由市警局人員彙報人事室簽陳，各派出所可陳報分局核批即可。

林信雄說，此方案效期至10月15日，請各分局長轉達，也請人事室及各分局人事單位全力配合。

商品推薦