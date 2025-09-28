快訊

日落後的光復鄉…居民燈下洗刷家具 滿肚苦水批政府「要負最大責任」

影／國民黨主席改選 郝龍斌：跨世代合作、不是一個人的武林

中職／岳政華致勝轟、羅戈躍居防禦率王 兄弟降到M3封王近了

基隆：10/15前員警上班日赴花蓮救災可請1天公差假

中央社／ 基隆28日電

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，基隆市警察局長林信雄今天宣布，市警局及各分局人員，如有在上班日自願前往協助救災，給予1天公差假，效期至10月15日。

林信雄上午在LINE「基警主管群組」表示，鑑於花蓮光復鄉災情慘重，基隆市警察局及各分局人員，如有在上班日自願前往協助救災復原，均給予1天公差假。

林信雄說，前往花蓮人員可向單位表達意願，不需事後證明，各單位考量在不影響勤務基本運作下，由主管先行同意，前往人員後續由單位建立名冊，在3天內，由市警局人員彙報人事室簽陳，各派出所可陳報分局核批即可。

林信雄說，此方案效期至10月15日，請各分局長轉達，也請人事室及各分局人事單位全力配合。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

城隍文化總會集資2萬個便當 已送7500份助花蓮

屏東縣後備軍人指揮部千里馳援 前進花蓮光復鄉送暖

影／花蓮災區大型廢棄物堆積如山 宜蘭出動救災團隊人車協助清空

協助花蓮光復鄉救災 免費志工接駁車開跑

相關新聞

大官視察災區災民批雨鞋竟然是亮的 不如一個小志工幫忙鏟泥

花蓮光復鄉災區嚴峻，賴清德總統、行政院長卓榮泰、花蓮縣長徐榛蔚等人接連勘災。災民認為，大官勘災，連雨鞋都是乾淨的，還不如...

國民黨團推「樺加沙暨光復堰塞湖潰決災後重建條例」：立法刻不容緩

樺加沙颱風重創花東及南部地區，震驚各界，國民黨立法院黨團稍早宣布，將提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案...

交長陳世凱再赴花蓮視察 提供74家飯店安置災民、媒合志工住宿

為支援花蓮救災及安置需求，交通部陳世凱部長今再親赴花蓮現場，實地關心災民、志工住宿安置、馬太鞍溪橋斷裂搶修、鐵路疏運等重...

讓鏟子超人安心協助救災 公路局啟動大客車免費接駁

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流大量泥水嚴重衝擊光復鄉，許多「鏟子超人」自發前往協助清淤。交通部及公路局宣布，今天啟動大客車免...

屏東縣後備軍人指揮部千里馳援 前進花蓮光復鄉送暖

花蓮縣光復鄉救災行動持續進行，屏東縣後備指揮部設立「服務平臺」號召轄內地區、縣市委顧團，各輔導中心及官兵發起募資送暖，共...

影／花蓮災區大型廢棄物堆積如山 宜蘭出動救災團隊人車協助清空

宜蘭各鄉鎮市公所組成的救災團隊挺進花蓮，首日在光復鄉大華村進行清運，廢棄家具及床墊等大型廢棄物堆積如山，清潔隊員以抓斗車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。