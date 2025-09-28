陳世凱二度赴花蓮媒合住宿、免費接駁 全力守護災區安全

為全力支援花蓮救災及安置需求，交通部長陳世凱28日再度親赴花蓮現場，實地關心災民、志工住宿安置、馬太鞍溪橋斷裂搶修、鐵路疏運等重點進度。陳部長除感謝交通體系同仁夜以繼日守護鄉親，也現場督導各單位協調運作，務必守住花東交通安全防線。

面對大量災民與救災志工住宿需求，目前提供受災戶安置的旅宿飯店有74家，評估現況住宿房間數仍有餘裕。交通部觀光署已積極與花蓮旅宿業者合作，將剩餘房間優先提供志工住宿使用，並持續媒合更多飯店旅館，以因應未來志工人力需求。

對於災民從旅館、民宿往返家園的需求，公路局特別規劃免費預約計程車接駁（每日08:00–18:00，須提前半小時預約），確保安全便捷。

針對志工交通需求，因飯店多集中花蓮市、吉安鄉，為降低光復交通壓力，公路局規劃採取六條路線的定時定點巡迴巴士接駁至最近車站，再轉乘台鐵專案列車進入光復，提升運輸效率兼顧救災節奏。

陳世凱說明，交通部觀光署已於光復車站內設置志工住宿諮詢站，協助志工登記意願、統一安排住宿。志工返回花蓮或其他車站後，再由專車接駁至旅宿點。交通部全力與中央團隊合作，讓每一位志工、災民都能安心投入救災。

台鐵依陳世凱指示，第一時間加強花蓮至光復間的列車運能，加開列車、增停光復站、開放站票、簡化進站流程，並於高峰時段加強人流分流。所有救災人員免票搭乘，必須時也將加開或加停班次，確保救援及物資運輸不間斷。

馬太鞍溪橋因洪水沖毀，目前民眾可改道台11線、台11甲線通行。公路局已啟動三階段搶修，預計在10月中優先完成涵管便道、而後四個月內完成鋼便橋，以提升通行安全。並在115年底完成單向橋樑可雙向通車，116年完成全部橋樑通車。

陳世凱再次呼籲，山區道路易有坍方、落石，請民眾非必要勿前往高風險區域。出門務必查詢最新路況、配合管制，交通部將與中央、地方政府緊密合作，全力調度運輸資源，保障人員、物資順利到位，支援災區第一線。

