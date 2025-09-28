快訊

4天前自行離開收容所…失蹤光復老翁找到了！1原因住院中

明天教師節連假最後1天 高公局估北上車潮多1.3倍、國5實施高乘載

光復突響海嘯警報！志工急逃難氣氛緊張 縣警局致歉曝原因：將內部懲處

聽新聞
0:00 / 0:00

交長陳世凱再赴花蓮視察 提供74家飯店安置災民、媒合志工住宿

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為支援花蓮救災及安置需求，交通部陳世凱部長今再親赴花蓮現場，實地關心災民、志工住宿安置、馬太鞍溪橋斷裂搶修、鐵路疏運等重點進度。圖／交通部提供
為支援花蓮救災及安置需求，交通部陳世凱部長今再親赴花蓮現場，實地關心災民、志工住宿安置、馬太鞍溪橋斷裂搶修、鐵路疏運等重點進度。圖／交通部提供

為支援花蓮救災及安置需求，交通部陳世凱部長今再親赴花蓮現場，實地關心災民、志工住宿安置、馬太鞍溪橋斷裂搶修、鐵路疏運等重點進度。面對大量災民及救災志工住宿需求，陳世凱表示，目前已提供74家旅宿飯店安置受災戶，並與花蓮旅宿業者合作，將剩餘房間優先提供給志工。

陳世凱說明，交通部觀光署已於光復車站內設置志工住宿諮詢站，協助志工登記意願（https://reurl.cc/NxMxVq），志工填完表單後，將由旅館公會接手聯絡，由旅館端直接聯絡填表志工，統一安排住宿，志工返回花蓮或其他車站後，再由專車接駁至旅宿點。

面對大量災民與救災志工住宿需求，陳世凱指出，目前提供受災戶安置的旅宿飯店有74家，評估現況住宿房間數仍有餘裕。觀光署已積極與花蓮旅宿業者合作，將剩餘房間優先提供志工住宿使用，並持續媒合更多飯店旅館，以因應未來志工人力需求。

對於災民從旅館、民宿往返家園的需求，公路局也規畫免費預約計程車接駁，每日早上8時至晚上8時，須提前半小時預約，確保安全便捷。

針對志工交通需求，公路局表示，因飯店多集中花蓮市、吉安鄉，為降低光復交通壓力，規畫採取6條路線的定時定點巡迴巴士接駁至最近車站，再轉乘台鐵專案列車進入光復，提升運輸效率兼顧救災節奏。

鐵公路搶修及疏運部分，陳世凱表示，已指示台鐵第一時間加強花蓮至光復間的列車運能，加開列車、增停光復站、開放站票、簡化進站流程，並於高峰時段加強人流分流。所有救災人員免票搭乘，必須時也將加開或加停班次，確保救援及物資運輸不間斷。

由於馬太鞍溪橋因洪水沖毀，目前民眾可改道台11線、台11甲線通行。公路局已啟動3階段搶修，預計在10月中優先完成涵管便道、而後4個月內完成鋼便橋，以提升通行安全，並在2026年底完成單向橋樑可雙向通車，2027年完成全部橋樑通車。

陳世凱呼籲，山區道路易有坍方、落石，民眾非必要勿前往高風險區域，出門務必查詢最新路況、配合管制，交通部將與中央、地方政府緊密合作，全力調度運輸資源，保障人員、物資順利到位，支援災區第一線。

為支援花蓮救災及安置需求，交通部陳世凱部長今再親赴花蓮現場，實地關心災民、志工住宿安置、馬太鞍溪橋斷裂搶修、鐵路疏運等重點進度。圖／交通部提供
為支援花蓮救災及安置需求，交通部陳世凱部長今再親赴花蓮現場，實地關心災民、志工住宿安置、馬太鞍溪橋斷裂搶修、鐵路疏運等重點進度。圖／交通部提供
為支援花蓮救災及安置需求，交通部陳世凱部長今再親赴花蓮現場，實地關心災民、志工住宿安置、馬太鞍溪橋斷裂搶修、鐵路疏運等重點進度。圖／交通部提供
為支援花蓮救災及安置需求，交通部陳世凱部長今再親赴花蓮現場，實地關心災民、志工住宿安置、馬太鞍溪橋斷裂搶修、鐵路疏運等重點進度。圖／交通部提供

光復救災志工住宿服務執行要點及注意事項。圖／交通部觀光署提供
光復救災志工住宿服務執行要點及注意事項。圖／交通部觀光署提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

抗議中捷藍線補助款遭砍96% 中市議員嗆交長陳世凱「台中陳世美」

影／交長勘災馬太鞍溪橋 力拚下月中便橋通行、明年春節前鋼便橋蓋好

馬太鞍溪橋遭沖毀 交通部長陳世凱連夜驅車趕赴花蓮坐鎮

馬太鞍溪堰塞湖溢流 陳世凱連夜驅車赴花蓮勘災

相關新聞

大官視察災區災民批雨鞋竟然是亮的 不如一個小志工幫忙鏟泥

花蓮光復鄉災區嚴峻，賴清德總統、行政院長卓榮泰、花蓮縣長徐榛蔚等人接連勘災。災民認為，大官勘災，連雨鞋都是乾淨的，還不如...

交長陳世凱再赴花蓮視察 提供74家飯店安置災民、媒合志工住宿

為支援花蓮救災及安置需求，交通部陳世凱部長今再親赴花蓮現場，實地關心災民、志工住宿安置、馬太鞍溪橋斷裂搶修、鐵路疏運等重...

讓鏟子超人安心協助救災 公路局啟動大客車免費接駁

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流大量泥水嚴重衝擊光復鄉，許多「鏟子超人」自發前往協助清淤。交通部及公路局宣布，今天啟動大客車免...

屏東縣後備軍人指揮部千里馳援 前進花蓮光復鄉送暖

花蓮縣光復鄉救災行動持續進行，屏東縣後備指揮部設立「服務平臺」號召轄內地區、縣市委顧團，各輔導中心及官兵發起募資送暖，共...

影／花蓮災區大型廢棄物堆積如山 宜蘭出動救災團隊人車協助清空

宜蘭各鄉鎮市公所組成的救災團隊挺進花蓮，首日在光復鄉大華村進行清運，廢棄家具及床墊等大型廢棄物堆積如山，清潔隊員以抓斗車...

卓榮泰二度勘災 盼縣府參加中央前進協調所記者會

行政院長卓榮泰今天二度前往花蓮光復勘災，與24日首度勘災時與立委傅崐萁爆發口角不同，今日氣氛明顯回暖，傅與縣長徐榛蔚多次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。