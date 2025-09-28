馬太鞍堰塞湖溢流泥土 環部估可做建材或農地改良

快訊

中央社／ 台北28日電

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，環境部今天表示，截至目前清除逾萬噸泥沙，經研判大多品質佳，未來可做為建材或農地改良；垃圾部分，也已協調花蓮台泥DAKA園區，每日可協助處理約200噸垃圾。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，中央災害應變中心今天最新統計資料顯示，全國共釀17死、7失聯及93傷，當地目前仍維持紅色警戒。

環境部統計，截至目前救災動員人力2319人次，進駐機具353台、清除淤泥1萬267公噸，清除垃圾1994公噸。昨天增設流動廁所30座，今天擴增至150座，未來會視需要再增設，確保環境衛生。

環境部環境管理署長顏旭明告訴中央社記者，自災區清出的泥土會區分成乾淨的泥土和有混雜物的泥土；初步判斷，乾淨的泥土性質優良，可用於建材，例如坊間的細沙，另外部分也可以用於農地改良。

顏旭明指出，目前還在救災階段，本次有許多農田和住宅區受損害，清出的泥土會先進行堆置，若泥土有混雜到其他垃圾或雜物，後續會先做篩分；初步判定泥土的處理應可以在當地（光復鄉或花蓮縣）就近處理。

由於目前泥土、垃圾是暫置於光復糖廠外空地，顏旭明評估，就現在的清除速度可能再3、4天就會堆滿，因此已在台九線239公里處另覓一塊約5公頃的暫置區；統計目前預備的堆場地址總共已超過10公頃。

至於垃圾的部分，顏旭明表示，「現在已經是24小時在清運」，白天主要由居家清出垃圾和廢物，晚上車輛較少時，中型機具以最快速度進入清運。

至於原光復掩埋場遭沖毀，顏旭明說，現已先協調台泥DAKA園區每天可支援約200噸垃圾處理；光復之外沒有受災且運作正常的鄉鎮，也會協助處理；由於垃圾處理屬於地方事務，後續花蓮縣政府若有意再重啟光復掩埋場，環境部會再與地方討論如何協助。

堰塞湖 馬太鞍溪

