讓鏟子超人安心協助救災 公路局啟動大客車免費接駁

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流大量泥水嚴重衝擊光復鄉，許多「鏟子超人」自發前往協助清淤。交通部及公路局宣布，今天啟動大客車免費接駁專車計畫，讓志工順利抵達受災點，並協助志工媒合住宿地點；另由於捐贈花蓮的物資已足夠，中華郵政表示，即日起暫停受理捐贈郵資免費服務。

交通部及公路局為協助熱心前往光復地區現場協助救災的志工，於今日啟動「志工服務行，政府來負擔」大客車免費接駁專車計畫，讓志工順利抵達受災點，協助光復地區家園清理。

公路局表示，大客車接駁專車皆採免費方式，觀光署花東縱谷國家風景區管理處每日於光復車站，針對有住宿需求的志工媒合住宿地點，並確認接駁需求後將資訊提供公路局。

公路局在新城、花蓮、吉安、壽豐及玉里站，每日共提供6輛大客車，闢駛6條服務路線接駁參與救災志工住宿點與鄰近火車站間的往返，服務時段為早上7至10時，以及下午4至晚間8時，每小時發車，各火車站點及接駁大客車皆張貼識別圖卡供民眾識別，如有交通接駁需求志工可搭乘使用。

交通部及公路局表示，為使本計畫順利即時推行，已協調花蓮縣遊覽車商業同業公會負責調度人車，並要求接駁專車及駕駛人員每日皆須完成車輛內外部清潔與消毒，以確保人、車皆維持衛生狀態，後續公路局將依實際使用情形、災區重建進度與民眾反映等滾動檢討量能，以確保災後交通不中斷，協助民眾早日回復正常生活。

另外，中華郵政表示，行政院發言人昨（27日）透過社群平台表示，因全國愛心踴躍，目前捐贈花蓮地區的賑災物資已足夠，籲請各界暫停捐贈實物。中華郵政公司即日起，暫停受理「賑災物資捐贈郵資免費」服務。 為協助熱心前往光復地區現場協助救災的志工，公路局今日啟動「志工服務行，政府來負擔」大客車免費接駁專車計畫，讓志工順利抵達受災點，並協助有住宿需求的志工媒合住宿地點。圖／交通部公路局提供 為協助熱心前往光復地區現場協助救災的志工，公路局今日啟動「志工服務行，政府來負擔」大客車免費接駁專車計畫，讓志工順利抵達受災點，並協助有住宿需求的志工媒合住宿地點。圖／交通部公路局提供

商品推薦