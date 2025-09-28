屏東縣後備軍人指揮部千里馳援 前進花蓮光復鄉送暖

花蓮縣光復鄉救災行動持續進行，屏東縣後備指揮部設立「服務平臺」號召轄內地區、縣市委顧團，各輔導中心及官兵發起募資送暖，共募得26萬餘元物資及善款，由萬丹鄉後備軍人輔導中心送抵花蓮光復火車站物資發放站，為花蓮鄉親盡一分心力。

此行由萬丹鄉後備軍人輔導中心秘書張啓峰帶隊，協同輔導幹部及官兵一同前往，27日晚間出發，今天上午抵達，協助發放必要物資給受災民眾。

指揮官李中文上校表示，這次花蓮縣光復鄉發生堰塞湖溢流災情，輔導幹部主動發起公益行動，透過「服務平臺」管道協調各方資源，並動員輔導中心幹部協助災後復原，展現後備忠愛精神。 屏東縣後備指揮部設立「服務平臺」號召轄內地區、縣市委顧團，各輔導中心及官兵發起募資，送抵花蓮光復火車站物資發放站，為花蓮鄉親盡一分心力。記者王昭月／翻攝 屏東縣後備指揮部設立「服務平臺」號召轄內地區、縣市委顧團，各輔導中心及官兵發起募資，送抵花蓮光復火車站物資發放站。記者王昭月／翻攝

