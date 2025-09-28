快訊

4天前自行離開收容所…失蹤光復老翁找到了！1原因住院中

明天教師節連假最後1天 高公局估北上車潮多1.3倍、國5實施高乘載

光復突響海嘯警報！志工急逃難氣氛緊張 縣警局致歉曝原因：將內部懲處

影／花蓮災區大型廢棄物堆積如山 宜蘭出動救災團隊人車協助清空

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
花蓮災區的大型廢棄物堆積如山 ，宜蘭出動救災團隊人車協助清空。圖／公所提供
花蓮災區的大型廢棄物堆積如山 ，宜蘭出動救災團隊人車協助清空。圖／公所提供

宜蘭各鄉鎮市公所組成的救災團隊挺進花蓮，首日在光復鄉大華村進行清運，廢棄家具及床墊等大型廢棄物堆積如山，清潔隊員以抓斗車把堆放在路邊的廢棄物抓起載走，搭配機動性佳的小山貓剷除廢土。宜蘭團隊預計在花蓮援助一星期，後續看需求再行調度。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉街道、民宅遭大量汙泥層層覆蓋，宜蘭縣繼23日指派消防局搶救人員挺進救災，代理縣長林茂盛指示環保局全力協助花蓮災後復原，昨天由環保局動員鄉鎮市公所清潔隊成立救災團隊，共29人、17輛環保清理車輛及機具，挺進花蓮光復救援。

清潔隊員表示，很多住家把大型垃圾清出來堆放路邊，數量相當多，有些廢棄物堆久飄出異味，他們一車車把大型廢棄物載走，同時也有消毒車及掃街車可以配合後續清理工作；小山貓則是搭配運土卡車，把大量淤泥運離災區，讓災民的住家門口乾淨許多。

花蓮縣政府協請宜蘭縣幫忙收容垃圾，宜縣府允諾全力協助，但收取的是一般家戶垃圾，災區垃圾的含泥量太高，無法送進焚化爐燃燒。縣府表示，宜花同為易受颱風侵襲的縣市，宜蘭縣過往也曾發生梅姬颱風造成蘇澳鎮淹大水等重災，能感同身受花蓮災民所承受的困苦，希望幫助花蓮人早日恢復家園。

花蓮災區的大型廢棄物堆積如山 ，宜蘭出動救災團隊人車協助清空。圖／公所提供
花蓮災區的大型廢棄物堆積如山 ，宜蘭出動救災團隊人車協助清空。圖／公所提供
花蓮災區的大型廢棄物堆積如山 ，宜蘭出動救災團隊人車協助清空。圖／公所提供
花蓮災區的大型廢棄物堆積如山 ，宜蘭出動救災團隊人車協助清空。圖／公所提供
花蓮災區的大型廢棄物堆積如山 ，宜蘭出動救災團隊人車協助清空。圖／公所提供
花蓮災區的大型廢棄物堆積如山 ，宜蘭出動救災團隊人車協助清空。圖／公所提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

慈濟啟動光復災情清掃 已有1萬2千位「鏟子超人」參與

協助花蓮光復鄉救災 免費志工接駁車開跑

白冰冰不談個人花蓮捐款數字 「大家比的是愛心」

大官視察災區災民批雨鞋竟然是亮的 不如一個小志工幫忙鏟泥

相關新聞

大官視察災區災民批雨鞋竟然是亮的 不如一個小志工幫忙鏟泥

花蓮光復鄉災區嚴峻，賴清德總統、行政院長卓榮泰、花蓮縣長徐榛蔚等人接連勘災。災民認為，大官勘災，連雨鞋都是乾淨的，還不如...

交長陳世凱再赴花蓮視察 提供74家飯店安置災民、媒合志工住宿

為支援花蓮救災及安置需求，交通部陳世凱部長今再親赴花蓮現場，實地關心災民、志工住宿安置、馬太鞍溪橋斷裂搶修、鐵路疏運等重...

讓鏟子超人安心協助救災 公路局啟動大客車免費接駁

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流大量泥水嚴重衝擊光復鄉，許多「鏟子超人」自發前往協助清淤。交通部及公路局宣布，今天啟動大客車免...

屏東縣後備軍人指揮部千里馳援 前進花蓮光復鄉送暖

花蓮縣光復鄉救災行動持續進行，屏東縣後備指揮部設立「服務平臺」號召轄內地區、縣市委顧團，各輔導中心及官兵發起募資送暖，共...

影／花蓮災區大型廢棄物堆積如山 宜蘭出動救災團隊人車協助清空

宜蘭各鄉鎮市公所組成的救災團隊挺進花蓮，首日在光復鄉大華村進行清運，廢棄家具及床墊等大型廢棄物堆積如山，清潔隊員以抓斗車...

卓榮泰二度勘災 盼縣府參加中央前進協調所記者會

行政院長卓榮泰今天二度前往花蓮光復勘災，與24日首度勘災時與立委傅崐萁爆發口角不同，今日氣氛明顯回暖，傅與縣長徐榛蔚多次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。