卓榮泰二度勘災 盼縣府參加中央前進協調所記者會

行政院長卓榮泰今天二度前往花蓮光復勘災，與24日首度勘災時與立委傅崐萁爆發口角不同，今日氣氛明顯回暖，傅與縣長徐榛蔚多次感謝中央協助，卓也肯定縣府團隊第一線的辛勞，並一同聽取簡報、深入災區視察。

卓榮泰表示，中央設立的災害應變中心前進協調所，主要功能在於協調資源及分工，上午、下午各有一次記者會，希望縣府派員出席，雙方工作會議亦需有代表列席，以便掌握進度與需求，強化中央地方合作。 行政院長卓榮泰（右）今天二度前往花蓮光復勘災，與24日首度勘災時與立委傅崐萁（中）爆發口角不同，今日氣氛明顯回暖，傅與縣長徐榛蔚（左）多次感謝中央協助，卓也肯定縣府團隊第一線的辛勞，並一同聽取簡報、深入災區視察。記者葉信菉／攝影 行政院長卓榮泰（右二）今天二度到花蓮光復勘災，並視察花蓮光復鄉雨水下水道及側溝淤積情形。記者葉信菉／攝影

