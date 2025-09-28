快訊

卓榮泰二度勘災 盼縣府參加中央前進協調所記者會

攝影中心／ 記者葉信菉／花蓮即時報導
行政院長卓榮泰（右二）今天再赴花蓮光復鄉勘災，中午到光復中學了解下水道與側溝清淤狀況，實地視察時，在地居民在路邊大喊「拜託幫忙一下」！當場向卓揆陳情，表示沒有推土機、怪手，泥沙挖出來越積越多只會讓路更塞。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰（右二）今天再赴花蓮光復鄉勘災，中午到光復中學了解下水道與側溝清淤狀況，實地視察時，在地居民在路邊大喊「拜託幫忙一下」！當場向卓揆陳情，表示沒有推土機、怪手，泥沙挖出來越積越多只會讓路更塞。記者葉信菉／攝影

行政院長卓榮泰今天二度前往花蓮光復勘災，與24日首度勘災時與立委傅崐萁爆發口角不同，今日氣氛明顯回暖，傅與縣長徐榛蔚多次感謝中央協助，卓也肯定縣府團隊第一線的辛勞，並一同聽取簡報、深入災區視察。

卓榮泰表示，中央設立的災害應變中心前進協調所，主要功能在於協調資源及分工，上午、下午各有一次記者會，希望縣府派員出席，雙方工作會議亦需有代表列席，以便掌握進度與需求，強化中央地方合作。

行政院長卓榮泰（右）今天二度前往花蓮光復勘災，與24日首度勘災時與立委傅崐萁（中）爆發口角不同，今日氣氛明顯回暖，傅與縣長徐榛蔚（左）多次感謝中央協助，卓也肯定縣府團隊第一線的辛勞，並一同聽取簡報、深入災區視察。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰（右）今天二度前往花蓮光復勘災，與24日首度勘災時與立委傅崐萁（中）爆發口角不同，今日氣氛明顯回暖，傅與縣長徐榛蔚（左）多次感謝中央協助，卓也肯定縣府團隊第一線的辛勞，並一同聽取簡報、深入災區視察。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰（右二）今天二度到花蓮光復勘災，並視察花蓮光復鄉雨水下水道及側溝淤積情形。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰（右二）今天二度到花蓮光復勘災，並視察花蓮光復鄉雨水下水道及側溝淤積情形。記者葉信菉／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

逾2萬「鏟子超人」湧入…500人送3偏遠部落幫忙 軍卡接送、便當供應

大官視察災區災民批雨鞋竟然是亮的 不如一個小志工幫忙鏟泥

與傅崐萁同框不吵了！卓榮泰二度勘災感謝縣府 也盼參加中央記者會

堰塞湖每天溢流40到80萬噸 卓榮泰：搜救絕不停止、紅色警戒也不解除

大官視察災區災民批雨鞋竟然是亮的 不如一個小志工幫忙鏟泥

花蓮光復鄉災區嚴峻，賴清德總統、行政院長卓榮泰、花蓮縣長徐榛蔚等人接連勘災。災民認為，大官勘災，連雨鞋都是乾淨的，還不如...

卓榮泰二度勘災 盼縣府參加中央前進協調所記者會

行政院長卓榮泰今天二度前往花蓮光復勘災，與24日首度勘災時與立委傅崐萁爆發口角不同，今日氣氛明顯回暖，傅與縣長徐榛蔚多次...

志工包遊覽車到光復救災？官員認為須審慎 民眾批政府不力

花蓮光復鄉洪災第六天，市區仍然滿目瘡痍，好幾個街區垃圾與汙泥堆積如山，志工忙進忙出。有人上網號召，包遊覽車載志工救災；官...

勘災卻要求災民迴避？ 蕭美琴自清：沒有這樣要求

花蓮救災持續進行中，當地災民反應副總統蕭美琴去鄉公所開會，災民卻被要求迴避，引發網路熱議。副總統蕭美琴透過臉書澄清稱，她...

與傅崐萁同框不吵了！卓榮泰二度勘災感謝縣府 也盼參加中央記者會

行政院長卓榮泰今天二度到花蓮光復勘災，對比24日首度前來與立委傅崐萁火爆互嗆，今天雙方互動丕變，傅與妻子縣長徐榛蔚多次感...

堰塞湖每天溢流40到80萬噸 卓榮泰：搜救絕不停止、紅色警戒也不解除

行政院長卓榮泰今天再度到花蓮光復鄉勘災，指示「搜救絕不停止」，持續搜尋7名失聯者，他也說，堰塞湖水還在，「只要水在人在，...

