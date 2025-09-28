快訊

4天前自行離開收容所…失蹤光復老翁找到了！1原因住院中

明天教師節連假最後1天 高公局估北上車潮多1.3倍、國5實施高乘載

光復突響海嘯警報！志工急逃難氣氛緊張 縣警局致歉曝原因：將內部懲處

堰塞湖溢流釀災 花蓮縣府說明物資及志工協調情形

中央社／ 花蓮縣28日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災。花蓮縣府統計，17人死亡、7人失聯、110人受傷、78人住院，547人收容，仍有341戶停水，另說明物資及志工協調情形。

花蓮縣府今天召開馬太鞍溪堰塞湖潰壩救災進度說明會，依新聞稿內容，行政暨研考處長陳建村說明，547人分別收容在大進國小有223人、大全鄉立托兒所53人、虎爺溫泉會館271人。

縣府指出，目前停水戶數為341戶，曾經停水戶數4378戶，復水比例為92.21%。自來水公司第九區管理處將提供20台移動供水車，在光復鄉則會設置21個供水站，相關資訊可至「花蓮縣政府馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」查詢。

縣府表示，善心物資包含飲用水、食品、嬰幼和成人奶粉、嬰幼和成人尿布、感冒藥、基本包紮物品、衣服、牙膏、牙刷、毛巾、拖鞋等，實際物資依現場為主。「花蓮縣政府物資接收發放站」地點為光復鄉糖廠街19號後方停車場。另外，大宗物資請至同一地點後方大倉庫辦理登記後領取。

至於志工派員整合部分，花蓮縣府公布災後復原志工招募表單，填報日期為28日至10月2日，或可撥打志工媒合專線（0975－769035），專線提供24小時服務。光復車站志工洽詢專線可撥「0972－223409，0972－223410」。

關於志工清理垃圾堆積馬路清運方面，縣府說明，在各縣市政府協助下，環保局大型機具24小時作業，但為顧及志工安全，作業時間大多集中深夜至凌晨，避免白天造成人群受傷。目前市區採交通管制，僅開放工作車輛進入，其餘志工採徒步方式，以確保安全。

在災區便當配送部分，陳建村表示，近日志工人數增加，目前採3種管道發送便當及物資，包含村里長系統、海巡署協助巡迴發送及國軍或其他團體配送等。目前便當與熱食需求不分晝夜，邀民間團隊至光復糖廠義煮。

縣府設立各聯絡專線，相關資訊可至「花蓮縣政府馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」查詢。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

醫師公會全聯會捐百萬 籌組義診團照顧花蓮災民

花蓮堰塞湖溢流救災持續 北市出動近百人支援勤務

堰塞湖每天溢流40到80萬噸 卓榮泰：搜救絕不停止、紅色警戒也不解除

堰塞湖洪災釀17死、7失聯93傷 蓄水量600萬噸…溢流口持續沖刷中

相關新聞

大官視察災區災民批雨鞋竟然是亮的 不如一個小志工幫忙鏟泥

花蓮光復鄉災區嚴峻，賴清德總統、行政院長卓榮泰、花蓮縣長徐榛蔚等人接連勘災。災民認為，大官勘災，連雨鞋都是乾淨的，還不如...

交長陳世凱再赴花蓮視察 提供74家飯店安置災民、媒合志工住宿

為支援花蓮救災及安置需求，交通部陳世凱部長今再親赴花蓮現場，實地關心災民、志工住宿安置、馬太鞍溪橋斷裂搶修、鐵路疏運等重...

讓鏟子超人安心協助救災 公路局啟動大客車免費接駁

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流大量泥水嚴重衝擊光復鄉，許多「鏟子超人」自發前往協助清淤。交通部及公路局宣布，今天啟動大客車免...

屏東縣後備軍人指揮部千里馳援 前進花蓮光復鄉送暖

花蓮縣光復鄉救災行動持續進行，屏東縣後備指揮部設立「服務平臺」號召轄內地區、縣市委顧團，各輔導中心及官兵發起募資送暖，共...

影／花蓮災區大型廢棄物堆積如山 宜蘭出動救災團隊人車協助清空

宜蘭各鄉鎮市公所組成的救災團隊挺進花蓮，首日在光復鄉大華村進行清運，廢棄家具及床墊等大型廢棄物堆積如山，清潔隊員以抓斗車...

卓榮泰二度勘災 盼縣府參加中央前進協調所記者會

行政院長卓榮泰今天二度前往花蓮光復勘災，與24日首度勘災時與立委傅崐萁爆發口角不同，今日氣氛明顯回暖，傅與縣長徐榛蔚多次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。