堰塞湖溢流釀災 花蓮縣府說明物資及志工協調情形

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災。花蓮縣府統計，17人死亡、7人失聯、110人受傷、78人住院，547人收容，仍有341戶停水，另說明物資及志工協調情形。

花蓮縣府今天召開馬太鞍溪堰塞湖潰壩救災進度說明會，依新聞稿內容，行政暨研考處長陳建村說明，547人分別收容在大進國小有223人、大全鄉立托兒所53人、虎爺溫泉會館271人。

縣府指出，目前停水戶數為341戶，曾經停水戶數4378戶，復水比例為92.21%。自來水公司第九區管理處將提供20台移動供水車，在光復鄉則會設置21個供水站，相關資訊可至「花蓮縣政府馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」查詢。

縣府表示，善心物資包含飲用水、食品、嬰幼和成人奶粉、嬰幼和成人尿布、感冒藥、基本包紮物品、衣服、牙膏、牙刷、毛巾、拖鞋等，實際物資依現場為主。「花蓮縣政府物資接收發放站」地點為光復鄉糖廠街19號後方停車場。另外，大宗物資請至同一地點後方大倉庫辦理登記後領取。

至於志工派員整合部分，花蓮縣府公布災後復原志工招募表單，填報日期為28日至10月2日，或可撥打志工媒合專線（0975－769035），專線提供24小時服務。光復車站志工洽詢專線可撥「0972－223409，0972－223410」。

關於志工清理垃圾堆積馬路清運方面，縣府說明，在各縣市政府協助下，環保局大型機具24小時作業，但為顧及志工安全，作業時間大多集中深夜至凌晨，避免白天造成人群受傷。目前市區採交通管制，僅開放工作車輛進入，其餘志工採徒步方式，以確保安全。

在災區便當配送部分，陳建村表示，近日志工人數增加，目前採3種管道發送便當及物資，包含村里長系統、海巡署協助巡迴發送及國軍或其他團體配送等。目前便當與熱食需求不分晝夜，邀民間團隊至光復糖廠義煮。

縣府設立各聯絡專線，相關資訊可至「花蓮縣政府馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」查詢。

商品推薦