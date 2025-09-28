大官視察災區災民批雨鞋竟然是亮的 不如一個小志工幫忙鏟泥

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／花蓮即時報導
行政院長卓榮泰（右）、花蓮縣長徐榛蔚（左）與花蓮立委傅崐萁（中）今再赴災區勘災。記者葉信菉／攝影
花蓮光復鄉災區嚴峻，賴清德總統、行政院長卓榮泰、花蓮縣長徐榛蔚等人接連勘災。災民認為，大官勘災，連雨鞋都是乾淨的，還不如親身到家中幫忙的志工；官員則感嘆，勘災會被說作秀，不勘災又要被罵冷血，遇到災害就是這樣，怎麼做都不對。

光復鄉洪災已釀16死，洪水衝入市區，更使當地居民生活難以為繼。賴清德總統與副總統蕭美琴都親臨花蓮勘災，卓榮泰更是二度到現場，徐榛蔚與花蓮立委傅崐萁也日日到災區了解狀況；另一方面，中央、地方救災不同調，中央與縣府的救災指揮中心至今仍未統一。

光復鄉居民吳先生一邊拿著鏟子挖泥水，一邊抱怨：「你說他們來這麼多次，我家會比較乾淨嗎？」他說，看新聞影片照片，大官來勘災，雨鞋竟然是亮的，說明他們根本沒有實際體會災民的生活與困境；相比之下，志工們全身泥水，一鏟一鏟的幫忙清理家園，無論是實際幫助還是情感支持，才是真正的英雄。

一名官員聽到記者轉述，苦笑了幾聲，「來勘災被說是作秀，但不來一定被罵得更慘」，他坦言，大官親赴現場確實沒有多大的實際作用，但在現今的政治氛圍下，來與不來都會被罵，也是左右為難；救災從技術問題變成政治問題，官員們也不好過。

災民面對殘破的家園，不知生活何以為繼。記者葉信菉／攝影
有災民抱怨，大官勘災淪為作秀，還不如親身到家中鏟泥水的志工。記者葉信菉／攝影
