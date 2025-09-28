快訊

研究曝性格可預測壽命長短！擁有「這特質」的人死亡率低27%

水來了快跑！光復救災「上千人突往高處狂奔」 藍營志工目睹急撤畫面揪心

聽新聞
0:00 / 0:00

志工包遊覽車到光復救災？官員認為須審慎 民眾批政府不力

聯合報／ 記者陳敬丰／花蓮即時報導
大量鏟子超人湧入光復鄉救災，有網友發起包遊覽車救災行動，獲得響應。記者葉信菉／攝影
大量鏟子超人湧入光復鄉救災，有網友發起包遊覽車救災行動，獲得響應。記者葉信菉／攝影

花蓮光復鄉洪災第六天，市區仍然滿目瘡痍，好幾個街區垃圾與汙泥堆積如山，志工忙進忙出。有人上網號召，包遊覽車載志工救災；官員認為，災區內已經人、車壅塞，是否包車要審慎評估；民眾則吐槽政府救災不力，才要民間幫忙。

走入光復市區，地面滿是淤泥與汙水，敦厚路等街區的道路中央堆滿民宅清出的廢棄物，宛如小山，地面汙泥深處沒過腳踝，行人舉步維艱，小型怪手等機具不斷挖運泥土，志工更是不間斷的下鏟、刮水。

目前仍不知道光復鄉何時才能復原，每日大量「鏟子超人」持續湧入，有網友在社區平台號召包遊覽車送志工進災區，馬上有人報名，也有網友建議，若集合地點在中部以南，可以採逆時針從南進入光復，避免路上塞車。

官員對此似乎抱持保留態度。一名在一線支援的中央官員坦言，這次救災許多熱心民眾自發救災，固然幫了大忙，但無指揮的人、車流也會造成交通壅塞，許多機具甚至救護車被卡住；地方官員也認為，志工的愛心與現場管理調度的混亂不容易兼顧，遊覽車一事宜審慎評估。

一名志工表示，事實上這次大量志工救災，恰恰顯示出民間力量的重要性，更可貴的是動員快速，「政府動員要先開這個會那個會，更別說中央地方還在吵架」；不過對於包遊覽車救災，他也大笑說，以現在光復市區的交通狀況，確實難以想像遊覽車可以駛入。

光復鄉市區一片狼藉，道路被汙泥覆蓋，大型機具進進出出。記者葉信菉／攝影
光復鄉市區一片狼藉，道路被汙泥覆蓋，大型機具進進出出。記者葉信菉／攝影
道路遍佈汙泥，最深處超過腳踝，寸步難行。記者陳敬丰／攝影
道路遍佈汙泥，最深處超過腳踝，寸步難行。記者陳敬丰／攝影
志工到災民家中協助清理汙泥。記者陳敬丰／攝影
志工到災民家中協助清理汙泥。記者陳敬丰／攝影
屋中清出的垃圾廢棄物堆積如山。記者葉信菉／攝影
屋中清出的垃圾廢棄物堆積如山。記者葉信菉／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

影／嘉縣特搜馳援花蓮返隊 3天8件任務展現救災效率

花蓮堰塞湖溢流救災持續 北市出動近百人支援勤務

嘻小瓜赴花蓮救災　現場驚傳「水又來了」 志工緊急撤離畫面曝光

基隆增派11人、5車輛與機具 馳援花蓮救災

相關新聞

與傅崐萁同框不吵了！卓榮泰二度勘災感謝縣府 也盼參加中央記者會

行政院長卓榮泰今天二度到花蓮光復勘災，對比24日首度前來與立委傅崐萁火爆互嗆，今天雙方互動丕變，傅與妻子縣長徐榛蔚多次感...

大官視察災區災民批雨鞋竟然是亮的 不如一個小志工幫忙鏟泥

花蓮光復鄉災區嚴峻，賴清德總統、行政院長卓榮泰、花蓮縣長徐榛蔚等人接連勘災。災民認為，大官勘災，連雨鞋都是乾淨的，還不如...

志工包遊覽車到光復救災？官員認為須審慎 民眾批政府不力

花蓮光復鄉洪災第六天，市區仍然滿目瘡痍，好幾個街區垃圾與汙泥堆積如山，志工忙進忙出。有人上網號召，包遊覽車載志工救災；官...

勘災卻要求災民迴避？ 蕭美琴自清：沒有這樣要求

花蓮救災持續進行中，當地災民反應副總統蕭美琴去鄉公所開會，災民卻被要求迴避，引發網路熱議。副總統蕭美琴透過臉書澄清稱，她...

堰塞湖每天溢流40到80萬噸 卓榮泰：搜救絕不停止、紅色警戒也不解除

行政院長卓榮泰今天再度到花蓮光復鄉勘災，指示「搜救絕不停止」，持續搜尋7名失聯者，他也說，堰塞湖水還在，「只要水在人在，...

綠委提樺加沙特別條例 在野不反對「重點是跟時間賽跑」

樺加沙颱風重創花東及南部地區，民進黨立委許智傑日前表示將提「樺加沙颱風重建特別條例」，引發討論。國民黨立委林沛祥表示，若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。