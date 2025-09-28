志工包遊覽車到光復救災？官員認為須審慎 民眾批政府不力
花蓮光復鄉洪災第六天，市區仍然滿目瘡痍，好幾個街區垃圾與汙泥堆積如山，志工忙進忙出。有人上網號召，包遊覽車載志工救災；官員認為，災區內已經人、車壅塞，是否包車要審慎評估；民眾則吐槽政府救災不力，才要民間幫忙。
走入光復市區，地面滿是淤泥與汙水，敦厚路等街區的道路中央堆滿民宅清出的廢棄物，宛如小山，地面汙泥深處沒過腳踝，行人舉步維艱，小型怪手等機具不斷挖運泥土，志工更是不間斷的下鏟、刮水。
目前仍不知道光復鄉何時才能復原，每日大量「鏟子超人」持續湧入，有網友在社區平台號召包遊覽車送志工進災區，馬上有人報名，也有網友建議，若集合地點在中部以南，可以採逆時針從南進入光復，避免路上塞車。
官員對此似乎抱持保留態度。一名在一線支援的中央官員坦言，這次救災許多熱心民眾自發救災，固然幫了大忙，但無指揮的人、車流也會造成交通壅塞，許多機具甚至救護車被卡住；地方官員也認為，志工的愛心與現場管理調度的混亂不容易兼顧，遊覽車一事宜審慎評估。
一名志工表示，事實上這次大量志工救災，恰恰顯示出民間力量的重要性，更可貴的是動員快速，「政府動員要先開這個會那個會，更別說中央地方還在吵架」；不過對於包遊覽車救災，他也大笑說，以現在光復市區的交通狀況，確實難以想像遊覽車可以駛入。
懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
