勘災卻要求災民迴避？ 蕭美琴自清：沒有這樣要求

花蓮救災持續進行中，當地災民反應副總統蕭美琴去鄉公所開會，災民卻被要求迴避，引發網路熱議。副總統蕭美琴透過臉書澄清稱，她人到了光復鄉公所外，但是沒入內開會，會議在指揮所舉行；她願傾聽災民意見，也沒有要求災民迴避或移地。

有災民受訪指出，她被安置在光復鄉公所二樓，但是因為蕭美琴要來，災民和救災品都要移到三樓，要災民先避開，讓蕭美琴一行能使用二樓會議室。這段訪問引發網友熱議，稱「不說我以為是中國古代官員出巡，民眾要肅靜迴避。真的是只有民進黨可以超越民進黨。」也有人批評民進黨官員消費踐踏人民的苦難。

蕭美琴透過臉書澄清三件事，首先，「我到花蓮勘災，為把握時間並瞭解地方救災情形，曾至光復鄉公所外停車場向鄉長詢問關心，因鄉長反應公所自身受損嚴重，影響運作，於是到門口瞭解內部泥沙淤積情形，並未進去或要求使用會議室開會。勘災期間相關協調會議，包括昨天邀請中央和地方官員民代一起坐下來協調，都在中央前進協調所進行。」

蕭美琴說，她至地方勘災，都以救人優先、災民優先為原則，避免行程干擾到救災；而為了掌握救災需求並協助關懷，無論是到收容中心或其他地點，也願傾聽災民意見，沒有要求災民迴避或移地。

蕭美琴表示，此時災民生命財產損失嚴重，相關心情抒發大家都能體會與理解，也盼積極透過政策以及資源的有效媒合，緩解災民的不便與痛苦；若相關報導被斷章取義和扭曲，造成社會對政府誤解和對立，無助協助災民生活復原。呼籲希望各界以同理心，在這個時間點以解決問題為優先，團結互助，才能克服難關。

