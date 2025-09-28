勘災卻要求災民迴避？ 蕭美琴自清：沒有這樣要求
花蓮救災持續進行中，當地災民反應副總統蕭美琴去鄉公所開會，災民卻被要求迴避，引發網路熱議。副總統蕭美琴透過臉書澄清稱，她人到了光復鄉公所外，但是沒入內開會，會議在指揮所舉行；她願傾聽災民意見，也沒有要求災民迴避或移地。
有災民受訪指出，她被安置在光復鄉公所二樓，但是因為蕭美琴要來，災民和救災品都要移到三樓，要災民先避開，讓蕭美琴一行能使用二樓會議室。這段訪問引發網友熱議，稱「不說我以為是中國古代官員出巡，民眾要肅靜迴避。真的是只有民進黨可以超越民進黨。」也有人批評民進黨官員消費踐踏人民的苦難。
蕭美琴透過臉書澄清三件事，首先，「我到花蓮勘災，為把握時間並瞭解地方救災情形，曾至光復鄉公所外停車場向鄉長詢問關心，因鄉長反應公所自身受損嚴重，影響運作，於是到門口瞭解內部泥沙淤積情形，並未進去或要求使用會議室開會。勘災期間相關協調會議，包括昨天邀請中央和地方官員民代一起坐下來協調，都在中央前進協調所進行。」
蕭美琴說，她至地方勘災，都以救人優先、災民優先為原則，避免行程干擾到救災；而為了掌握救災需求並協助關懷，無論是到收容中心或其他地點，也願傾聽災民意見，沒有要求災民迴避或移地。
蕭美琴表示，此時災民生命財產損失嚴重，相關心情抒發大家都能體會與理解，也盼積極透過政策以及資源的有效媒合，緩解災民的不便與痛苦；若相關報導被斷章取義和扭曲，造成社會對政府誤解和對立，無助協助災民生活復原。呼籲希望各界以同理心，在這個時間點以解決問題為優先，團結互助，才能克服難關。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言