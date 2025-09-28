影／嘉縣特搜馳援花蓮返隊 3天8件任務展現救災效率

嘉義縣消防局特種搜救人員於9月25日抵達花蓮投入災害搶救任務，支援災害搶救工作，3天來承接8件救災任務，在任務過程中，嘉義縣特搜隊分別與花蓮搜救隊、國軍部隊及地方資源緊密合作，協力執行搜索受困民眾、徒手挖掘及環境清理等工作。

在25日的行動中，特搜人員先成功救援1隻受困於屋頂的犬隻；隔日則以拋繩及挖掘方式，協助1名受困泥沼的男性順利脫困，展現專業與敏捷的應變能力。

27日，特搜隊更與花蓮救援人員及特戰部隊共同投入佛祖街巷弄民宅的重點搜索，先以軍刀鋸拆除屋頂，再展開手工挖掘，並在現場發現屋主手機後，鎖定周邊區域持續深入。為加快作業進度，協請嘉邑行善團調派怪手支援。雖最終確認屋主已不幸罹難，但全程展現高度協調與持續奮戰的精神。

3天任務結束後，嘉義縣特搜隊返回花蓮前進指揮所報告任務進度。花蓮縣消防局特別致謝嘉義縣消防局的大力支援，肯定其在最關鍵的時刻展現專業能力，並透過跨縣市合作大幅提升救災效率。

嘉義縣消防局表示，這次支援圓滿完成，不僅展現救援能量，更彰顯了跨區合作守護生命安全的重要性。特搜隊將於9月28日返嘉，為本次任務畫下圓滿句點。 嘉義縣消防局特搜隊跨縣市合作展現堅強救援能量，成功救援犬隻、協助脫困民眾並投入災後重點搜救。圖／游淑如提供 嘉義縣消防局特搜隊跨縣市合作展現堅強救援能量，成功救援犬隻、協助脫困民眾並投入災後重點搜救。圖／游淑如提供 嘉義縣消防局特搜隊跨縣市合作展現堅強救援能量，成功救援犬隻、協助脫困民眾並投入災後重點搜救。圖／游淑如提供

