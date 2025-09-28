蕭副總統：勘災都以災民優先 沒有要求迴避或移地

快訊

中央社／ 台北28日電

網路流傳一篇媒體訪問災民報導，指副總統蕭美琴勘災期間去鄉公所開會，災民被要求迴避。對此，蕭副總統澄清說，她到地方勘災，都以救人優先、災民優先為原則，避免行程干擾到救災，「沒有要求災民迴避或移地」。

蕭副總統今天透過臉書表示，她到花蓮勘災，為把握時間並瞭解地方救災情形，曾至光復鄉公所外停車場向鄉長詢問關心，因鄉長反應公所自身受損嚴重影響運作，於是到門口瞭解內部泥沙淤積情形，並未進入或要求使用會議室開會。勘災期間相關協調會議，包括昨天邀請中央和地方官員民代一起坐下來協調，都在中央前進指揮所進行。

副總統說，她到地方勘災，都以救人優先、災民優先為原則，避免行程干擾到救災。而為了掌握救災需求並協助關懷，無論是到收容中心或其他地點，也願傾聽災民意見，沒有要求災民迴避或移地。

她表示，此時災民生命財產損失嚴重，相關心情抒發都能體會與理解，也盼積極透過政策以及資源的有效媒合，緩解災民的不便與痛苦。但是媒體進行相關報導和傳播，應以事實為基礎並進行查證；如果相關報導被斷章取義和扭曲，造成社會對政府誤解和對立，無助協助災民生活復原。

副總統呼籲，希望各界以同理心，在這個時間點以解決問題為優先，團結互助，才能克服難關。

