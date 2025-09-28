馬太鞍溪堰塞湖釀災 卓榮泰：罹難慰問金增至100萬、重傷25萬

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，造成17人罹難，行政院長卓榮泰在臉書宣布，罹難者慰問金將提高到100萬 、重傷25萬、房屋受損10萬元慰助金；目前失聯的7位鄉親，絕不放棄搜救。政府啟動7+7天「安心住，政府付」的旅宿安置支持方案，讓疏散避難的長輩、小朋友能有舒適休息處。

卓榮泰今赴中央災害應變中心前進協調所聽取最新災情簡報。他稍早在臉書發文指出，一路上看到很多志工，我要再次向全國各地來花蓮的所有朋友們，表示最高敬意與感謝，你們的義舉讓國人動容，也看見國家韌性與人民團結。

卓榮泰說，行政院前進協調所每日會於10點跟下午5點以記者會與發布訊息方式，向國人報告馬太鞍溪堰塞湖的壩體現況、整體救災進度等事項。他對前進協調所有五個要求，包括目前失聯的 7 位鄉親，絕不放棄搜救，以最嚴格安全標準檢視，暫不解除紅色警戒。

卓榮泰續指，政府啟動7+7天「安心住，政府付」旅宿安置支持方案，希望讓疏散避難的長輩、小朋友，能有一個更舒適的地方休息。同時，非常大量志工到花連協助復原，中央迅速建立後勤，安排指引分工、透過國軍軍卡協助接駁，還有居住媒合等，但為讓鄰近旅宿能優先保留給災民使用，請前進協調所與縣府協調更多居住空間提供志工朋友。

此外，他提到，將加速清運大型傢俱等廢棄物，全面注意環境衛生，而賑災基金會加中央，總體對不幸罹難者慰問金會提高到 100萬 、重傷25萬、房屋受損 10萬元慰助金，希望讓國人同胞在這次災害中，能得到最大安慰與支持，走出傷痛、並有更多力量復原家園。

卓榮泰文末指出，感謝國人此刻為花蓮展現的溫暖，國際都非常讚賞。我們會一起從傷痛中記取教訓與經驗，才能告慰這次不幸罹難的鄉親朋友。

