快訊

4天前自行離開收容所…失蹤光復老翁找到了！1原因住院中

明天教師節連假最後1天 高公局估北上車潮多1.3倍、國5實施高乘載

光復突響海嘯警報！志工急逃難氣氛緊張 縣警局致歉曝原因：將內部懲處

聽新聞
0:00 / 0:00

馬太鞍溪堰塞湖釀災 卓榮泰：罹難慰問金增至100萬、重傷25萬

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
受到樺加沙颱風外圍環流重創，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，大水沖進光復鄉，造成嚴重災情。記者葉信菉／攝影
受到樺加沙颱風外圍環流重創，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，大水沖進光復鄉，造成嚴重災情。記者葉信菉／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，造成17人罹難，行政院長卓榮泰在臉書宣布，罹難者慰問金將提高到100萬 、重傷25萬、房屋受損10萬元慰助金；目前失聯的7位鄉親，絕不放棄搜救。政府啟動7+7天「安心住，政府付」的旅宿安置支持方案，讓疏散避難的長輩、小朋友能有舒適休息處。

卓榮泰今赴中央災害應變中心前進協調所聽取最新災情簡報。他稍早在臉書發文指出，一路上看到很多志工，我要再次向全國各地來花蓮的所有朋友們，表示最高敬意與感謝，你們的義舉讓國人動容，也看見國家韌性與人民團結。

卓榮泰說，行政院前進協調所每日會於10點跟下午5點以記者會與發布訊息方式，向國人報告馬太鞍溪堰塞湖的壩體現況、整體救災進度等事項。他對前進協調所有五個要求，包括目前失聯的 7 位鄉親，絕不放棄搜救，以最嚴格安全標準檢視，暫不解除紅色警戒。

卓榮泰續指，政府啟動7+7天「安心住，政府付」旅宿安置支持方案，希望讓疏散避難的長輩、小朋友，能有一個更舒適的地方休息。同時，非常大量志工到花連協助復原，中央迅速建立後勤，安排指引分工、透過國軍軍卡協助接駁，還有居住媒合等，但為讓鄰近旅宿能優先保留給災民使用，請前進協調所與縣府協調更多居住空間提供志工朋友。

此外，他提到，將加速清運大型傢俱等廢棄物，全面注意環境衛生，而賑災基金會加中央，總體對不幸罹難者慰問金會提高到 100萬 、重傷25萬、房屋受損 10萬元慰助金，希望讓國人同胞在這次災害中，能得到最大安慰與支持，走出傷痛、並有更多力量復原家園。

卓榮泰文末指出，感謝國人此刻為花蓮展現的溫暖，國際都非常讚賞。我們會一起從傷痛中記取教訓與經驗，才能告慰這次不幸罹難的鄉親朋友。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

與傅崐萁同框不吵了！卓榮泰二度勘災感謝縣府 也盼參加中央記者會

堰塞湖每天溢流40到80萬噸 卓榮泰：搜救絕不停止、紅色警戒也不解除

中央、地方多頭馬車救災遭砲轟 卓榮泰、傅崐萁和徐榛蔚再同框

前閣揆張俊雄辭世 政院：積極應對加入WTO精神令人感念

相關新聞

大官視察災區災民批雨鞋竟然是亮的 不如一個小志工幫忙鏟泥

花蓮光復鄉災區嚴峻，賴清德總統、行政院長卓榮泰、花蓮縣長徐榛蔚等人接連勘災。災民認為，大官勘災，連雨鞋都是乾淨的，還不如...

交長陳世凱再赴花蓮視察 提供74家飯店安置災民、媒合志工住宿

為支援花蓮救災及安置需求，交通部陳世凱部長今再親赴花蓮現場，實地關心災民、志工住宿安置、馬太鞍溪橋斷裂搶修、鐵路疏運等重...

讓鏟子超人安心協助救災 公路局啟動大客車免費接駁

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流大量泥水嚴重衝擊光復鄉，許多「鏟子超人」自發前往協助清淤。交通部及公路局宣布，今天啟動大客車免...

屏東縣後備軍人指揮部千里馳援 前進花蓮光復鄉送暖

花蓮縣光復鄉救災行動持續進行，屏東縣後備指揮部設立「服務平臺」號召轄內地區、縣市委顧團，各輔導中心及官兵發起募資送暖，共...

影／花蓮災區大型廢棄物堆積如山 宜蘭出動救災團隊人車協助清空

宜蘭各鄉鎮市公所組成的救災團隊挺進花蓮，首日在光復鄉大華村進行清運，廢棄家具及床墊等大型廢棄物堆積如山，清潔隊員以抓斗車...

卓榮泰二度勘災 盼縣府參加中央前進協調所記者會

行政院長卓榮泰今天二度前往花蓮光復勘災，與24日首度勘災時與立委傅崐萁爆發口角不同，今日氣氛明顯回暖，傅與縣長徐榛蔚多次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。