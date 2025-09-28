快訊

4天前自行離開收容所…失蹤光復老翁找到了！1原因住院中

明天教師節連假最後1天 高公局估北上車潮多1.3倍、國5實施高乘載

光復突響海嘯警報！志工急逃難氣氛緊張 縣警局致歉曝原因：將內部懲處

台南整合資源助花蓮 盼成災後溫暖力量

中央社／ 台南28日電

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，台南市政府啟動跨局處支援行動，出動機具及人員協助當地居民清理環境，並有行動沐浴車及相關物資進駐，盼成為災後溫暖力量。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，台南市政府工務局於26日動員26名人員，出動山貓、怪手等機具，當天傍晚抵達花蓮；與花蓮縣政府協調後，昨天清晨展開清理作業，支援隊伍分成3組，協助居民清理厚重泥沙，消防局、環保局與社會局等單位資源也相繼投入。

工務局說明，災區因淤泥層層堆積，山貓難以直接處理，工務團隊採取「怪手先挖、山貓再鏟」方式分工合作，昨天已協助21戶災民完成清淤，將持續投入復原作業，期望儘快恢復居民生活秩序。

社會局提供資料指出，26日調度行動沐浴車進駐光復鄉立幼兒園，提供男女分時段使用熱水盥洗服務，每日可服務80至100人，並配發毛巾、牙刷、刮鬍刀、免洗衣褲等清潔用品，並同步運送燕麥片、餅乾、八寶粥等數百箱物資到災區，補充居民生活所需，盼能成為一股陪伴當地民眾的溫暖力量。

黃偉哲強調，台南過去也曾遭遇風災，深知災後最迫切需求，因此責無旁貸伸出援手，並將持續派員支援花蓮，從清淤、物資到衛生服務，全方位協助受災地區，攜手災民共渡難關。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

前行政院長張俊雄辭世 黃偉哲哀悼：感念推動南科發展貢獻

影／台南搜救犬Dota馳援花蓮 3萬網友按讚「毛孩英雄」

麻豆農會辦「柚感生活節」 黃偉哲致敬農民感謝就在志工

黃偉哲：台南市民支援花蓮災區親友 研擬補助機制

相關新聞

大官視察災區災民批雨鞋竟然是亮的 不如一個小志工幫忙鏟泥

花蓮光復鄉災區嚴峻，賴清德總統、行政院長卓榮泰、花蓮縣長徐榛蔚等人接連勘災。災民認為，大官勘災，連雨鞋都是乾淨的，還不如...

交長陳世凱再赴花蓮視察 提供74家飯店安置災民、媒合志工住宿

為支援花蓮救災及安置需求，交通部陳世凱部長今再親赴花蓮現場，實地關心災民、志工住宿安置、馬太鞍溪橋斷裂搶修、鐵路疏運等重...

讓鏟子超人安心協助救災 公路局啟動大客車免費接駁

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流大量泥水嚴重衝擊光復鄉，許多「鏟子超人」自發前往協助清淤。交通部及公路局宣布，今天啟動大客車免...

屏東縣後備軍人指揮部千里馳援 前進花蓮光復鄉送暖

花蓮縣光復鄉救災行動持續進行，屏東縣後備指揮部設立「服務平臺」號召轄內地區、縣市委顧團，各輔導中心及官兵發起募資送暖，共...

影／花蓮災區大型廢棄物堆積如山 宜蘭出動救災團隊人車協助清空

宜蘭各鄉鎮市公所組成的救災團隊挺進花蓮，首日在光復鄉大華村進行清運，廢棄家具及床墊等大型廢棄物堆積如山，清潔隊員以抓斗車...

卓榮泰二度勘災 盼縣府參加中央前進協調所記者會

行政院長卓榮泰今天二度前往花蓮光復勘災，與24日首度勘災時與立委傅崐萁爆發口角不同，今日氣氛明顯回暖，傅與縣長徐榛蔚多次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。