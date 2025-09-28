與傅崐萁同框不吵了！卓榮泰二度勘災感謝縣府 也盼參加中央記者會

行政院長卓榮泰今天二度到花蓮光復勘災，對比24日首度前來與立委傅崐萁火爆互嗆，今天雙方互動丕變，傅與妻子縣長徐榛蔚多次感謝中央協助，卓也謝謝縣府團隊第一線的執行，還一同聽取簡報、到市區勘災。至於外界質疑多頭馬車，卓說，希望縣府參加中央前進協調所記者會，雙方工作會議也要有代表列席，了解彼此工作進度。

馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流造成慘重災情，卓揆災後第二天到場勘災，卻與傅崐萁大吵，演變拂袖而去的難堪畫面，今與傅崐萁、徐榛蔚再度同框，一改先前火爆場面，傅崐萁、徐榛蔚都多次感謝中央，並提出各項救災需求。

徐感謝卓揆多次勘災，提到路邊溝、家戶化糞池都是淤泥，花蓮只有兩家水肥車，抽取量能不足，還有災民汽機車被沖走、家中家徒四壁「連可以坐的椅子都沒有」，動產、不動產損失，以及農地滅失、農機具損害等，都希望中央專案協助，也希望放寬旅宿安置認定，提供災民租金補貼。

傅崐萁希望中央相關部會次長進駐花蓮，讓重建速度加快；他也提到大量志工湧入花蓮，希望中央協助導引，解決志工用餐、住宿的問題。並說，立法院已有幾名立委針對這次堰塞湖災情要提出重建條例，若提出，請行政院全力支持。

卓榮泰也謝謝縣府團隊第一線執行，他說，中央災害應變中心前進協調所，就是要協調資源分配及中央和地方分工，前進協調所上午10時、下午5時都有記者會，希望縣府代表出席，說明共同的狀況，雙方工作會議時也要有代表列席，能夠了解彼此工作進度，以及需要互相協助的重點，拜託縣府與協調所一同作這個工作。

簡報結束後，卓榮泰視察光復堤防缺損情況，也走訪市區了解校舍受損、下水道淤泥狀況，徐榛蔚、傅崐萁等人也都陪同。 行政院長卓榮泰（左）與立委傅崐萁一同視察光復市區下水道淤積情況。圖／花蓮縣政府提供

