快訊

4天前自行離開收容所…失蹤光復老翁找到了！1原因住院中

明天教師節連假最後1天 高公局估北上車潮多1.3倍、國5實施高乘載

光復突響海嘯警報！志工急逃難氣氛緊張 縣警局致歉曝原因：將內部懲處

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰花蓮勘災居民「攔轎」要怪手和斗車 數分鐘後願望成真

聯合報／ 記者陳敬丰／花蓮即時報導
蔡姓民眾等人向卓揆陳情沒多久，馬上有1輛大型怪手登場，民眾興奮喊「謝謝」。記者陳敬丰／攝影
蔡姓民眾等人向卓揆陳情沒多久，馬上有1輛大型怪手登場，民眾興奮喊「謝謝」。記者陳敬丰／攝影

行政院長卓榮泰今天再赴花蓮光復鄉勘災，中午到光復中學了解下水道與側溝清淤狀況，實地視察時，在地居民在路邊大喊「拜託幫忙一下」！當場向卓揆陳情，表示沒有推土機、怪手，泥沙挖出來越積越多只會讓路更塞；約5分鐘後，果真有1輛大型怪手到場清理垃圾。

卓榮泰原定中午12時到中山路三段與中學街路口視察下水道狀況，由於該處交通不便，改到不遠處的光復中學，不過由於「潰堤誤傳」風波，加上市區道路已然壅塞的不成樣子，卓揆此行約延後1小時才開始。

卓榮泰、行政院秘書長張惇涵、花蓮縣副縣長顏新章、立委沈伯洋、陳瑩等人下午1時許抵達光復中學，聽取內政部國土管理署副署長於望聖報告光復鄉下水道狀況；於表示，目前有部分幹線淤積嚴重，涵管完全被淤泥蓋住，建議道路復原後優先處理。

卓榮泰指示，由縣府協調廠商優先調集清溝車，顏新章應允。卓隨後步行穿過光復中學，前往中山路與中學街路口現場視察。

走到半途，中山路上的民眾突然大喊「幫忙一下」、「拜託」，當地居民蔡先生表示，災害發生到現在都第幾天了，還是等不到大型機具，現在屋內的垃圾、淤泥清出，都堆在路邊，已經讓道路變得非常狹窄，交通管制「都在擋自己人」，只要有山貓、斗車把廢棄物運走，交通就可以恢復。

卓榮泰聆聽居民訴求，當下並未回應。行政院人員稍後向蔡先生等人詳細了解訴求，表示已經有調集機具，蔡不滿說「但現在就是沒有人來」；行政院人員答應會馬上調機具前來協助，縣府人員也在旁了解需求，約5分鐘不到，真的就有一輛大型怪手登場，居民激動大喊「謝謝！」「謝謝中央！」

行政院長卓榮泰到花蓮勘災，民眾「攔轎」陳情，希望大型機具盡快進駐。記者葉信路／攝影
行政院長卓榮泰到花蓮勘災，民眾「攔轎」陳情，希望大型機具盡快進駐。記者葉信路／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

中央、地方多頭馬車救災遭砲轟 卓榮泰、傅崐萁和徐榛蔚再同框

前閣揆張俊雄辭世 政院：積極應對加入WTO精神令人感念

中央地方距300公尺各設救災「大腦」 中央：台南也是、不要糾結

【重磅快評】賴清德記得張善政嗎？黨政救災別啃血饅頭

相關新聞

大官視察災區災民批雨鞋竟然是亮的 不如一個小志工幫忙鏟泥

花蓮光復鄉災區嚴峻，賴清德總統、行政院長卓榮泰、花蓮縣長徐榛蔚等人接連勘災。災民認為，大官勘災，連雨鞋都是乾淨的，還不如...

交長陳世凱再赴花蓮視察 提供74家飯店安置災民、媒合志工住宿

為支援花蓮救災及安置需求，交通部陳世凱部長今再親赴花蓮現場，實地關心災民、志工住宿安置、馬太鞍溪橋斷裂搶修、鐵路疏運等重...

讓鏟子超人安心協助救災 公路局啟動大客車免費接駁

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流大量泥水嚴重衝擊光復鄉，許多「鏟子超人」自發前往協助清淤。交通部及公路局宣布，今天啟動大客車免...

屏東縣後備軍人指揮部千里馳援 前進花蓮光復鄉送暖

花蓮縣光復鄉救災行動持續進行，屏東縣後備指揮部設立「服務平臺」號召轄內地區、縣市委顧團，各輔導中心及官兵發起募資送暖，共...

影／花蓮災區大型廢棄物堆積如山 宜蘭出動救災團隊人車協助清空

宜蘭各鄉鎮市公所組成的救災團隊挺進花蓮，首日在光復鄉大華村進行清運，廢棄家具及床墊等大型廢棄物堆積如山，清潔隊員以抓斗車...

卓榮泰二度勘災 盼縣府參加中央前進協調所記者會

行政院長卓榮泰今天二度前往花蓮光復勘災，與24日首度勘災時與立委傅崐萁爆發口角不同，今日氣氛明顯回暖，傅與縣長徐榛蔚多次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。