基隆增派11人、5車輛與機具 馳援花蓮救災

中央社／ 基隆28日電

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情，基隆市政府媒合民間廠商，今天凌晨增派3輛舉斗車及貨車，載運鏟土機、小型怪手各1台，及11名人員前往花蓮協助復原工作。

市府25日出動第1梯次13輛各式車輛、機具及25名人員，馳援花蓮救災，直到25日深夜11時許抵達現場，26日上午接獲分派任務，投入富田一街清淤作業。

市府今天透過新聞稿表示，過去2天，工務處及環保局清理富田一街約1公里路面，清運的淤泥與廢棄物逾90公噸，環保局同步投入垃圾清運、環境復原等工作，穩定災區生活環境。

救災隊領隊何沛紳指出，此路段因水退後遺留大面積泥濘，泥土乾化後變得格外堅硬，清理難度大增，若僅靠人工，幾乎無法處理，必須仰賴小山貓等機具反覆挖掘，才能逐步推進。

現場基隆市府指揮官、工務處土木工程科長張佑竹表示，富田一街雖已完成一半的搶災，但後半段災情更加嚴重且複雜，將持續投入人力及延長救災時間，並與花蓮縣府保持密切聯繫，協同完成救災及後續復原工作。

