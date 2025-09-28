馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮 衛福部「火力全開」心理支持服務

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部針對花蓮災情，心理支持服務全力展開，民眾可掌握「安、靜、能、繫、望」五字訣，為自己的心理健康注入支持力量。圖／衛福部提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，中央第一時間啟動醫療應變，也重視災後居民的心理支持與情緒照顧。颱風樺加沙重創花蓮，衛福部於9月24日即刻通知花蓮縣衛生局啟動災難心理衛生緊急動員計畫，並同步請精神醫療網核心醫院整備心理衛生專業人員待命。

衛福部心理健康司表示，花蓮縣衛生局已經在大進國小、瑞穗生命園區設立「安心關懷站」，由專業心理師與社工師進駐，提供災後心理支持與身心調適服務。心理支持服務則由花蓮縣衛生局及其社區心理衛生中心、衛福部玉里醫院、台北榮民總醫院玉里分院及花蓮縣諮商心理師公會的心理專業人員提供。

截至9月28日12時止，服務團隊累計服務1502人次，內容包括關懷訪視、安心團體、衛教宣導，以及以「心情溫度計」進行心理健康篩檢等。衛福部與花蓮縣衛生局合作，持續追蹤災民需求，適時協調精神醫療與心理專業單位投入，必要時透過專案補助，協助災後心理重建，回到規律的生活軌道。

心情溫度計（BSRS-5）是一種簡易的自我量測，可迅速了解個人的心理照護需求，同時也能用來關懷周遭親友心理健康。衛福部同時呼籲，災民及救災人員掌握「安、靜、能、繫、望」五字訣，為自己的心理健康注入支持力量。

安：維持身心安適，確保安全，避免過度接觸引發不適的資訊。

靜：保持心情平靜，積極從事有助安定心情的活動。

能：提高生活效能，安排作息轉移注意，找回自我控制感。

繫：維持與外界的聯繫，與親友交流分享，獲取陪伴與支持。

望：抱持彈性面對變動，專注於可達成的目標，尋找未來的希望。

衛福部提醒，在經歷重大災害或參與救災行動之後，有些人可能出現焦慮、恐慌、失眠、容易作惡夢或受驚嚇、情感低下及麻木等狀況。這些都是災難發生後，常見的生心理反應，若持續超過二周且影響生活，應立即尋求專業協助。包括精神醫療及心理機構的專業服務（https://gov.tw/cJo），或撥打花蓮縣各社區心理衛生中心的電話（03-8351885、03-8311636、03-8760208、03-8888002）、衛福部24小時1925安心專線提供心理支持服務。

堰塞湖 馬太鞍溪

