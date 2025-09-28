快訊

4天前自行離開收容所…失蹤光復老翁找到了！1原因住院中

明天教師節連假最後1天 高公局估北上車潮多1.3倍、國5實施高乘載

光復突響海嘯警報！志工急逃難氣氛緊張 縣警局致歉曝原因：將內部懲處

賴總統致電顧立雄加派國軍投入花蓮救災 拚中秋節前完成清淤

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
花蓮風災復原工作持續進行中，賴清德總統今（28日）在臉書表示，感謝來自四面八方的志工朋友前往災區馳援，為了讓災民盡速恢復正常生活，他早上已致電國防部長顧立雄，下令增派國軍兵力投入災後復原工作，希望能讓光復鄉災區在中秋節前，完成清淤工作。取自賴總統臉書
花蓮風災復原工作持續進行中，賴清德總統今（28日）在臉書表示，感謝來自四面八方的志工朋友前往災區馳援，為了讓災民盡速恢復正常生活，他早上已致電國防部長顧立雄，下令增派國軍兵力投入災後復原工作，希望能讓光復鄉災區在中秋節前，完成清淤工作。

越來越多的志工投入花蓮救災，光復車站出現一波波鏟子超人。賴總統指出，希望大家確保自身健康安全為前提，再投入災區的復原工作，也請遵循相關調配，讓每一位志工的熱情，發揮最有效的戰力。

賴總統表示，他今早致電顧立雄，下令增派國軍投入災後復原工作，目前已有第二、三、四、五作戰區等50個部隊，陸續投入近2500餘員兵力支援；預計30日會由概略相同的兵力，換班投入，希望能讓光復鄉災區在中秋節前，完成清淤工作；也可以讓辛苦的官兵弟兄，適當休息調節，再回到保護國家的崗位上。

賴總統指出，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後復原進度，行政院目前規畫行政院前進協調所能在每日的上午10時和下午5時統一對外發布訊息，其中包括傷亡統計、壩體現況、救災進度、物資現況和其他事項等；除了讓國人同胞確實掌握災區復原的狀況以外，也希望能加速各項災區復原的協調工作。

另外，賴總統指出，協調慈濟協助媒合街區的志工調度，中央則協助調度志工到阿陶莫、大平、大馬三個部落協助復原，粗估三個部落每天需要共500名志工，由軍方接駁、送餐，原民會派員在現場協助協調分工。

針對志工住宿，如需要媒合當地住宿，由交通部在光復車站收取意願及媒合，待志工返回花蓮車站，由巴士接駁至住宿點；同時，交通部已加開列車、增停光復站、全面開放站票、延駛服務、簡化進站流程等作為，協助志工們解決疏運問題。

賴總統說，再一次感謝所有支援災區復原工作的每一位志工、行政團隊與國軍兄弟姐妹們，這一刻全國人民的心是緊緊連結在一起，正因為大家團結一致，相信一定能夠盡速度過這次的難關，讓大家一起努力，繼續加油，花蓮加油，台灣加油。

堰塞湖 馬太鞍溪

