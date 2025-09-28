快訊

陳珮琪質疑「喝北所水約半年就會跑出石頭」 北所駁斥：均符規範

促進健康還有助抗癌 研究曝高強度間歇運動減緩癌細胞生長

男星赴花蓮救災…現場驚傳「水又來了」 志工緊急撤離畫面曝光

堰塞湖每天溢流40到80萬噸 卓榮泰：搜救絕不停止、紅色警戒也不解除

聯合報／ 記者王燕華李承穎／花蓮即時報導
行政院長卓榮泰今天再次到光復勘災，上午到前進協調所視察救災進度，花蓮縣長徐榛蔚也出席。記者王燕華／攝影
行政院長卓榮泰今天再次到光復勘災，上午到前進協調所視察救災進度，花蓮縣長徐榛蔚也出席。記者王燕華／攝影

行政院卓榮泰今天再度到花蓮光復鄉勘災，指示「搜救絕不停止」，持續搜尋7名失聯者，他也說，堰塞湖水還在，「只要水在人在，紅色警戒暫時不得解除」。

卓榮泰災後二度來到光復鄉，今天上午到中央災害應變中心前進協調所，聽取總協調官賴建信報告，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、沈伯洋及鄭天財等人都出席。

針對目前救援狀況，賴建信報告，到今天累計17死，仍有7人失聯，搜救是當前最重要的工作，因重災區有水及汙泥前進不易，採空中吊掛方式並有生命探測器，若發現有跡象，由重機具配合開挖，失聯者中有人是從收容所外出失聯，也與縣府協作，透過市政、警政、收容等系統了解。

災後救援進入第6天，已過黃金72小時的搶救期，卓榮泰說，他來到前進協調所第一個要求，就是失聯7人搜救絕不停止，繼續搜救，他感謝國軍協助，希望搜救繼續下去。

卓榮泰也說，賴清德總統昨天說這次搶災、災後復原效率非常高，也看到全國各地民眾帶著各式器具湧入花蓮，他要對志工表示最高敬意，也要再次強調國家韌性和人民團結的重要性。

目前馬太鞍溪上游堰塞湖蓄水量仍有600萬噸，是原滿水位的6.6%，每天穩定溢流約40到80萬噸，但壩體仍不穩定。卓榮泰說，現場還有這麼多志工、救災人力，「只要水在人在，紅色警戒暫時不得解除」，用最高標準警戒。

消防署表示，光復鄉堰塞湖洪災，各縣市投入救災人力，今天仍有12縣市消防局、13個單位，投入500多人持續搶救失聯者，搶救熱點仍是佛祖街，採重機具配合人力搜尋，因擔心可能有民眾被溪流捲入河床，也利用無人機，分成5個區域，一路往下游空拍搜尋。

行政院長卓榮泰今天再次到光復勘災，上午到前進協調所了解救災進度，宣布搜救絕不停止。記者王燕華／攝影
行政院長卓榮泰今天再次到光復勘災，上午到前進協調所了解救災進度，宣布搜救絕不停止。記者王燕華／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 卓榮泰 空拍 行政院 徐榛蔚 傅崐萁

延伸閱讀

花蓮光復重災17人罹難 卓榮泰今宣布慰問金從80萬加至100萬元

中央、地方多頭馬車救災遭砲轟 卓榮泰、傅崐萁和徐榛蔚再同框

前閣揆張俊雄辭世 政院：積極應對加入WTO精神令人感念

中央地方距300公尺各設救災「大腦」 中央：台南也是、不要糾結

相關新聞

與傅崐萁同框不吵了！卓榮泰二度勘災感謝縣府 也盼參加中央記者會

行政院長卓榮泰今天二度到花蓮光復勘災，對比24日首度前來與立委傅崐萁火爆互嗆，今天雙方互動丕變，傅與妻子縣長徐榛蔚多次感...

堰塞湖每天溢流40到80萬噸 卓榮泰：搜救絕不停止、紅色警戒也不解除

行政院長卓榮泰今天再度到花蓮光復鄉勘災，指示「搜救絕不停止」，持續搜尋7名失聯者，他也說，堰塞湖水還在，「只要水在人在，...

綠委提樺加沙特別條例 在野不反對「重點是跟時間賽跑」

樺加沙颱風重創花東及南部地區，民進黨立委許智傑日前表示將提「樺加沙颱風重建特別條例」，引發討論。國民黨立委林沛祥表示，若...

馬太鞍堰塞湖災情將納丹娜絲特別條例 花蓮全縣皆列災區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院長卓榮泰指出，此次災害將依「丹娜絲風災特別條例」延續補助。據指出，政院近日將公告花蓮全...

中央、地方多頭馬車救災遭砲轟 卓榮泰、傅崐萁和徐榛蔚再同框

花蓮搶災進入第6天，中央、地方多頭馬車，引發爭議，副總統蕭美琴昨勘災時，請中央、地方坐下來溝通，齊心救災，行政院長卓榮泰...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖維持紅色警戒 剩餘水量約6.6%

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情。根據農業部林業及自然保育署最新統計，今剩餘水量進一步減少至原水量的6.6%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。