堰塞湖每天溢流40到80萬噸 卓榮泰：搜救絕不停止、紅色警戒也不解除

行政院長卓榮泰今天再度到花蓮光復鄉勘災，指示「搜救絕不停止」，持續搜尋7名失聯者，他也說，堰塞湖水還在，「只要水在人在，紅色警戒暫時不得解除」。

卓榮泰災後二度來到光復鄉，今天上午到中央災害應變中心前進協調所，聽取總協調官賴建信報告，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、沈伯洋及鄭天財等人都出席。

針對目前救援狀況，賴建信報告，到今天累計17死，仍有7人失聯，搜救是當前最重要的工作，因重災區有水及汙泥前進不易，採空中吊掛方式並有生命探測器，若發現有跡象，由重機具配合開挖，失聯者中有人是從收容所外出失聯，也與縣府協作，透過市政、警政、收容等系統了解。

災後救援進入第6天，已過黃金72小時的搶救期，卓榮泰說，他來到前進協調所第一個要求，就是失聯7人搜救絕不停止，繼續搜救，他感謝國軍協助，希望搜救繼續下去。

卓榮泰也說，賴清德總統昨天說這次搶災、災後復原效率非常高，也看到全國各地民眾帶著各式器具湧入花蓮，他要對志工表示最高敬意，也要再次強調國家韌性和人民團結的重要性。

目前馬太鞍溪上游堰塞湖蓄水量仍有600萬噸，是原滿水位的6.6%，每天穩定溢流約40到80萬噸，但壩體仍不穩定。卓榮泰說，現場還有這麼多志工、救災人力，「只要水在人在，紅色警戒暫時不得解除」，用最高標準警戒。

消防署表示，光復鄉堰塞湖洪災，各縣市投入救災人力，今天仍有12縣市消防局、13個單位，投入500多人持續搶救失聯者，搶救熱點仍是佛祖街，採重機具配合人力搜尋，因擔心可能有民眾被溪流捲入河床，也利用無人機，分成5個區域，一路往下游空拍搜尋。 行政院長卓榮泰今天再次到光復勘災，上午到前進協調所了解救災進度，宣布搜救絕不停止。記者王燕華／攝影

商品推薦