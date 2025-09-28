綠委提樺加沙特別條例 在野不反對「重點是跟時間賽跑」
樺加沙颱風重創花東及南部地區，民進黨立委許智傑日前表示將提「樺加沙颱風重建特別條例」，引發討論。國民黨立委林沛祥表示，若國民黨立委大家也有共識，國民黨團一定會提自己的版本；民眾黨立法院黨團副總召張啓楷則說「各黨很多立委應該都會提，我們會全力幫忙」，重點是跟時間賽跑，救災第一。
許智傑25日表示，此次面對樺加沙颱風帶來的重大災損，他更直接提出「災後復原重建特別條例」盼能爭取100億元重建資源，保障所有受災鄉親能獲得及時協助與妥善照顧，協助災民盡快恢復生活秩序。
國民黨立委林沛祥表示，他個人是不排斥針對樺加沙颱風提災後重建特別條例，若大家有共識決定要往這方向走，那國民黨團一定會提出自己的版本。他提到，現在需要「同島一命，齊心協力」，近期不少基隆民眾捐物資，國民黨也來協助送往花蓮，希望這樣的心意能陪伴花蓮的鄉親度過難關「天佑花蓮」。
事實上，國民黨立委傅崐萁日前就提到「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案」附帶決議就要求將花蓮堰塞湖工程納入，如今事情發生，未來家園的修復，還是需要中央及地方各部會同心合力。
張啓楷表示，國民黨立委傅崐萁先前與行政院長卓榮泰起口角，當時就有提到災後重建特別條例，「各黨很多立委應該都會提，我們會全力幫忙」，而立法院先前通過經費規模600億元的「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」，目前也能考慮將本次災情納入適用範圍。
張啓楷說，立法院當時也有通過主決議，就有要求處理堰塞湖等問題，民眾黨團有初步進行討論，包括適用丹娜絲重建條例、重提樺加沙重建條例都是可以討論的範圍，端看緊急支援等金額是否足夠，「重點就是跟時間賽跑，救災第一，人跟物資多進去幫忙。」
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言