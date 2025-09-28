綠委提樺加沙特別條例 在野不反對「重點是跟時間賽跑」

快訊

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰／台北即時報導
樺加沙颱風重創花東地區，更讓花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉。圖／聯合報系資料照片
樺加沙颱風重創花東及南部地區，民進黨立委許智傑日前表示將提「樺加沙颱風重建特別條例」，引發討論。國民黨立委林沛祥表示，若國民黨立委大家也有共識，國民黨團一定會提自己的版本；民眾黨立法院黨團副總召張啓楷則說「各黨很多立委應該都會提，我們會全力幫忙」，重點是跟時間賽跑，救災第一。

許智傑25日表示，此次面對樺加沙颱風帶來的重大災損，他更直接提出「災後復原重建特別條例」盼能爭取100億元重建資源，保障所有受災鄉親能獲得及時協助與妥善照顧，協助災民盡快恢復生活秩序。

國民黨立委林沛祥表示，他個人是不排斥針對樺加沙颱風提災後重建特別條例，若大家有共識決定要往這方向走，那國民黨團一定會提出自己的版本。他提到，現在需要「同島一命，齊心協力」，近期不少基隆民眾捐物資，國民黨也來協助送往花蓮，希望這樣的心意能陪伴花蓮的鄉親度過難關「天佑花蓮」。

事實上，國民黨立委傅崐萁日前就提到「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案」附帶決議就要求將花蓮堰塞湖工程納入，如今事情發生，未來家園的修復，還是需要中央及地方各部會同心合力。

張啓楷表示，國民黨立委傅崐萁先前與行政院長卓榮泰起口角，當時就有提到災後重建特別條例，「各黨很多立委應該都會提，我們會全力幫忙」，而立法院先前通過經費規模600億元的「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」，目前也能考慮將本次災情納入適用範圍。

張啓楷說，立法院當時也有通過主決議，就有要求處理堰塞湖等問題，民眾黨團有初步進行討論，包括適用丹娜絲重建條例、重提樺加沙重建條例都是可以討論的範圍，端看緊急支援等金額是否足夠，「重點就是跟時間賽跑，救災第一，人跟物資多進去幫忙。」

堰塞湖 馬太鞍溪 立法院 樺加沙颱風 許智傑

