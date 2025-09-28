聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮光復重災17人罹難 卓榮泰今宣布慰問金從80萬加至100萬元
花蓮縣光復鄉災情慘重，已累計17死，搜救人員持續找尋多名失聯者。行政院長卓榮泰今上午視察光復鄉前進協調所，宣布每位罹難者慰問金從80萬元加到100萬元，以表示最高、最起碼的敬意，傷者則有25萬元；房屋被汙泥入侵，每戶10萬元慰助金。
卓榮泰表示，很不幸的看到，現在還是有17位罹難者。中央已經來籌措，以及賑災基金會一併有80萬元慰問金給這些罹難者，每位罹難者會再加到100萬元，希望表示對他們最高、最起碼的敬意，縣府有慰問機制也可以加上來。傷患部分，依受傷程度不等，會給25萬元慰問金給重傷朋友。
卓榮泰說，另外房子被汙泥入侵，雖然以前只有淹水的，地方5000元、中央加2萬元等，但他認為這次情況非比尋常，不是跟以前情況可以比擬，所以中央也研究慰助金方式，中央會對所有被水淹過、汙泥入侵的房屋，每戶加給10萬元慰助金，希望能夠讓他們在清理打掃家園時，可以有一些起碼的協助。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言