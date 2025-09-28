馬太鞍堰塞湖災情將納丹娜絲特別條例 花蓮全縣皆列災區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院長卓榮泰指出，此次災害將依「丹娜絲風災特別條例」延續補助。據指出，政院近日將公告花蓮全區為災區，堰塞湖相關搶修、疏濬等工作也已編在特別預算中，不足時可在特別預算流用，或以部會預備金支應。

受樺加沙颱風外圍環流影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生壩頂溢流，造成嚴重災情。卓揆昨在臉書說，行政院依丹娜絲風災特別條例簽核公告花蓮全區為災區，0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害將依據此特別條例，延續補助方向，光復鄉涵括在內，丹娜絲特別預算除編列堰塞湖處理預算外也有預備金。

丹娜絲風災特別條例適用範圍，為因丹娜絲颱風及728豪雨的受災地區，範圍由行政院公告，各界關注花蓮馬太鞍溪堰塞湖重建復原經費。

據了解，行政院工程會本月中已發公文，要將花蓮全區納入適用範圍，待行政院公告後，將按條例規範予以補助；由於花蓮馬太鞍溪堰塞湖是因薇帕颱風形成，丹娜絲特別預算中已編列1.2億元處理預算，若不足能在特別預算中流用，各部會亦有預備金能使用。

立法院會8月三讀通過「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，預算規模600億元，用於農業設施、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、家園及公共設施、水利設施、道路及交通、環境衛生復原、社會復原及產業促進，以及自來水、瓦斯及燃氣設施等災區復原重建項目。

商品推薦