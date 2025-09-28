快訊

中職／高國輝露出健壯手臂化身「鏟子超人」 重返故鄉花蓮光復助災後復原

師資告急／全台代理師缺千人 明星高中不看證也招嘸人

孫德榮夢見于朦朧訴「死亡真相」直言：他死得淒慘無助

馬太鞍堰塞湖災情將納丹娜絲特別條例 花蓮全縣皆列災區

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
受到樺加沙颱風外圍環流重創，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，大水沖進光復鄉，造成嚴重災情。記者葉信菉／攝影
受到樺加沙颱風外圍環流重創，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，大水沖進光復鄉，造成嚴重災情。記者葉信菉／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院卓榮泰指出，此次災害將依「丹娜絲風災特別條例」延續補助。據指出，政院近日將公告花蓮全區為災區，堰塞湖相關搶修、疏濬等工作也已編在特別預算中，不足時可在特別預算流用，或以部會預備金支應。

受樺加沙颱風外圍環流影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生壩頂溢流，造成嚴重災情。卓揆昨在臉書說，行政院依丹娜絲風災特別條例簽核公告花蓮全區為災區，0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害將依據此特別條例，延續補助方向，光復鄉涵括在內，丹娜絲特別預算除編列堰塞湖處理預算外也有預備金。

丹娜絲風災特別條例適用範圍，為因丹娜絲颱風及728豪雨的受災地區，範圍由行政院公告，各界關注花蓮馬太鞍溪堰塞湖重建復原經費。

據了解，行政院工程會本月中已發公文，要將花蓮全區納入適用範圍，待行政院公告後，將按條例規範予以補助；由於花蓮馬太鞍溪堰塞湖是因薇帕颱風形成，丹娜絲特別預算中已編列1.2億元處理預算，若不足能在特別預算中流用，各部會亦有預備金能使用。

立法院會8月三讀通過「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，預算規模600億元，用於農業設施、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、家園及公共設施、水利設施、道路及交通、環境衛生復原、社會復原及產業促進，以及自來水、瓦斯及燃氣設施等災區復原重建項目。

堰塞湖 馬太鞍溪 丹娜絲颱風 復原重建 卓榮泰 行政院

延伸閱讀

花蓮堰塞湖溢流光復釀災 傅崐萁：813早要求納入丹娜絲風災重建條例

普發現金政院擬增「不領取」選項 綠委打臉卓揆擾民：多此一舉

颱風樺加沙接近 台南各區整備臨時收容所

颱風樺加沙將接近 台南加速丹娜絲風災屋損修繕

相關新聞

馬太鞍堰塞湖災情將納丹娜絲特別條例 花蓮全縣皆列災區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院長卓榮泰指出，此次災害將依「丹娜絲風災特別條例」延續補助。據指出，政院近日將公告花蓮全...

綠委提樺加沙特別條例 在野不反對「重點是跟時間賽跑」

樺加沙颱風重創花東及南部地區，民進黨立委許智傑日前表示將提「樺加沙颱風重建特別條例」，引發討論。國民黨立委林沛祥表示，若...

中央、地方多頭馬車救災遭砲轟 卓榮泰、傅崐萁和徐榛蔚再同框

花蓮搶災進入第6天，中央、地方多頭馬車，引發爭議，副總統蕭美琴昨勘災時，請中央、地方坐下來溝通，齊心救災，行政院長卓榮泰...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖維持紅色警戒 剩餘水量約6.6%

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情。根據農業部林業及自然保育署最新統計，今剩餘水量進一步減少至原水量的6.6%，...

堰塞湖洪災釀17死、7失聯93傷 蓄水量600萬噸…溢流口持續沖刷中

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災至今已第6天，中央災害應變中心統計截至今早8時堰塞湖潰流已造成17死、7失聯及93人受傷。今早經...

【總編開箱】全台都是花蓮人，唯獨政府不是

這次「鏟子超人」前進花蓮光復鄉救災，再度驗證「台灣最美的風景是人」。無數自發群眾放下假期，帶著鏟子、鐵鍬與雨鞋，義無反顧走進滿地泥濘。然而，人民的熱情，卻同時映照出政府的無能與失序。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。