中央、地方多頭馬車救災遭砲轟 卓榮泰、傅崐萁和徐榛蔚再同框

花蓮搶災進入第6天，中央、地方多頭馬車，引發爭議，副總統蕭美琴昨勘災時，請中央、地方坐下來溝通，齊心救災，行政院長卓榮泰今天到前進協調所視察救災進度，花蓮縣長徐榛蔚也出席，兩人一坐下來就交頭接耳，討論災情，立委傅崐萁也到場表示「謝謝中央協助」，他提出救災各項需求，也希望大量志工進來後的食衣住行能安排等。

「鏟子超人」今天仍大量湧入，中央前進協調所今也向卓榮泰報告，志工來了可先登記，分配工作、器具，若有住宿需求可先登記，會接駁到住所，先規畫500名志工投入部落救災，避免太多人影響救災效率；另外光復國中、光復商工也等學校也是投入志工清淤重點。

卓榮泰在災後第二天來勘災時，與立委傅崐萁兩度起爭執，但坐在中間的徐榛蔚並未發言，雙方吵到最後，演變卓揆拂袖而去的難堪畫面，次日賴清德總統視察，徐榛蔚也另開防災會議未出席。

中央、地方各設「指揮中心」，距離短短僅300公尺，昨還各自開防災記者會，引發基層搜救人員不滿「何時能合作」，今兩人同框畫面，基層人員表示，希望逐漸有好的進展，趕快齊心解決光復災情。 行政院長卓榮泰今天到前進協調所視察救災進度，花蓮縣長徐榛蔚也出席，兩人一坐下來就交頭接耳，討論救災進度。記者王燕華／攝影

