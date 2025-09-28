花蓮馬太鞍溪堰塞湖維持紅色警戒 剩餘水量約6.6%

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
林保署統計，目前馬太鞍溪堰塞湖蓄水量約600萬立方公尺，比昨天減少75萬立方公尺，是原最高滿庫水量9100萬立方公尺的6.6%，但壩體仍有預期崩落，需格外留意。圖／聯合報系資料照片
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情。根據農業部林業及自然保育署最新統計，今剩餘水量進一步減少至原水量的6.6%，但因仍有預期性崩落，因此維持紅色警戒。

根據林保署昨統計，堰塞湖溢流口壩頂已遭水流下切約102公尺，較昨日再下切3公尺，僅剩壩高約82公尺；湖水面積13.5公頃，較昨天15公頃再少1.5公頃；蓄水量約600萬立方公尺，比昨天減少75萬立方公尺，是原最高滿庫水量9100萬立方公尺的6.6%，目前日流量約40到80萬立方公尺，壩體仍有預期崩落。

林保署指出，由於壩體下切還不穩定，且仍有預期性崩落，因此仍維持紅色警戒，若遇到極端豪雨，壩體北面和東面可能再度崩塌，並形成新的堰塞湖堵塞。

林保署表示，將針對堰塞湖殘存壩體及剩餘湖水，持續進行調查監測，也將綜合考量堰塞湖蓄水量體、壩體外觀穩定狀況、下方河道沖刷情形，審慎評估綜合研判後，以調整或解除警戒。

