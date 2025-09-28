快訊

中職／高國輝露出健壯手臂化身「鏟子超人」 重返故鄉花蓮光復助災後復原

師資告急／全台代理師缺千人 明星高中不看證也招嘸人

孫德榮夢見于朦朧訴「死亡真相」直言：他死得淒慘無助

聽新聞
0:00 / 0:00

堰塞湖洪災釀17死、7失聯93傷 蓄水量600萬噸…溢流口持續沖刷中

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
馬太鞍堰塞湖28日空拍現況。圖／中央災害應變中心提供
馬太鞍堰塞湖28日空拍現況。圖／中央災害應變中心提供

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災至今已第6天，中央災害應變中心統計截至今早8時堰塞湖潰流已造成17死、7失聯及93人受傷。今早經無人機空拍初判，壩頂高度下切118公尺深降至82公尺，蓄水量600萬噸，但湖水從溢流口持續沖刷，仍維持紅色警戒。

中央災害應變中心今天上午舉行第18次工作會報，馬太鞍溪堰塞湖洪災清理人力目前已已投入2319人次、清潔車輛353車次。清除淤泥計1萬267公噸，清除廢棄物1994公噸。清理出來的淤泥因花蓮縣政府設置的第一處淤泥暫置場已不敷使用，已協調台糖公司提供第二處暫置場，並於9月27日開始整地。

中央災害應變中心指出，今天搜索救援規劃分為「區域搜索」和「馬鞍溪河段搜索」。河段搜索從正旺砂石場到花蓮溪出海口分為五區，配合10部空拍機，由新竹縣特搜隊、消防署特搜隊、台中市特搜隊、新竹市、台南市特搜隊、嘉義市特搜隊及陸軍特戰營等隊伍沿河岸逐步搜索。收容安置現況截至今早8時共開設3處收容處所，收容人數558人，另外馬太鞍教會、太巴塱教會、阿陶莫文健站等收容地點總計收容428人。

災情部分市話共中斷1431戶、待修復86戶，基地台受損39座、待修復20座。另外公路交通目前災阻2處。替代道路改由台11線轉台11甲線或台30線接台9線。台9線馬太鞍溪橋沖毀復建短期將興建涵管便道，目標今年10月15日完成。中期則設置鋼便橋，目標明年1月底完成。單向橋梁重建預計115年底通車，全部橋梁116年通車。

堰塞湖 馬太鞍溪 空拍機 災害

延伸閱讀

堰塞湖水災重創光復災區 農業部3方案助農民

花蓮洪災台中特搜隊救出21人 盧秀燕：再支援掃街車、山貓、怪手

「鏟子超人」赴光復鄉協助清淤 政院前進協調所：物資充足暫停募集

南橫路基坍方土石落新武呂溪 林保署：無形成堰塞湖

相關新聞

馬太鞍堰塞湖災情將納丹娜絲特別條例 花蓮全縣皆列災區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院長卓榮泰指出，此次災害將依「丹娜絲風災特別條例」延續補助。據指出，政院近日將公告花蓮全...

綠委提樺加沙特別條例 在野不反對「重點是跟時間賽跑」

樺加沙颱風重創花東及南部地區，民進黨立委許智傑日前表示將提「樺加沙颱風重建特別條例」，引發討論。國民黨立委林沛祥表示，若...

中央、地方多頭馬車救災遭砲轟 卓榮泰、傅崐萁和徐榛蔚再同框

花蓮搶災進入第6天，中央、地方多頭馬車，引發爭議，副總統蕭美琴昨勘災時，請中央、地方坐下來溝通，齊心救災，行政院長卓榮泰...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖維持紅色警戒 剩餘水量約6.6%

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情。根據農業部林業及自然保育署最新統計，今剩餘水量進一步減少至原水量的6.6%，...

堰塞湖洪災釀17死、7失聯93傷 蓄水量600萬噸…溢流口持續沖刷中

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災至今已第6天，中央災害應變中心統計截至今早8時堰塞湖潰流已造成17死、7失聯及93人受傷。今早經...

【總編開箱】全台都是花蓮人，唯獨政府不是

這次「鏟子超人」前進花蓮光復鄉救災，再度驗證「台灣最美的風景是人」。無數自發群眾放下假期，帶著鏟子、鐵鍬與雨鞋，義無反顧走進滿地泥濘。然而，人民的熱情，卻同時映照出政府的無能與失序。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。