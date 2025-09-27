堰塞湖紅色警戒仍無法解除 陳駿季：潰壩是溢流的結果

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖仍存在，農業部長陳駿季表示，監控水位已降到一一三公尺，蓄水量約七百萬噸，待天候許可，會派人重新安裝水位計，再與專家討論，目前因情況未明朗，尚無法解除紅色警戒。

林保署集水區治理組長劉忠憲表示，堰塞湖水量已大幅降低，但水還是一直往下游輸送，只是馬太鞍溪下游河道淤積，通洪斷面相較先前也小很多，還是評估須維持紅色警戒。劉忠憲說，目前靠監測和堰塞湖共存，會由經濟部水利署先針對下游河道清疏、補強堤防缺口。

而這次究竟是溢流還是潰壩也引發討論，陳駿季說，溢流是對水的描述，潰壩是對壩體結構描述，兩者對象不一樣。潰壩就是溢流的最終結果，農業部對外說明還是溢流，希望各界不要糾結於這個兩個名詞，目前最重要是先讓災區復原，後續責任會待救災結束再釐清，也看未來如何精進。

台大土木系教授游景雲說，目前風險降低很多，依量體初步來看，不會再有大規模洪水事件，即便水體到了馬太鞍溪，洪流量也不會太大，不足以再夾帶大量砂石到下游。

