花蓮馬太鞍溪堤防早已損壞才釀災？水利署：今年7月已修復

中央社／ 台北27日電
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，水流不斷流入市區，也影響救災，水利署調度怪手開挖，盼導流到河道中央。記者季相儒／攝影
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，水流不斷流入市區，也影響救災，水利署調度怪手開挖，盼導流到河道中央。記者季相儒／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，外界質疑馬太鞍溪堤防早已損壞是致災原因。經濟部水利署今天表示，外界所指的是去年因颱風康芮受損之馬太鞍溪右岸光復3號堤段，但水利署第九河川分署在今年7月已完成修復，這次堤段被沖毀主因是溢流量超過堤防設計流量所致，非事前存在缺失。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀災，各界關注致災原因，一說為馬太鞍溪堤防早已損壞才會致災。水利署今天晚間發布新聞稿澄清並非屬實，外界所說該堤段為馬太鞍溪右岸光復3號堤段，是於去年10月康芮颱風時受損，但第9河川分署已在今年7月完成修復。

水利署強調，此次在堰塞湖溢流中沖毀，主因是溢流量超過設計流量所致，並非事前存在缺失。

水利署重申，依行政院指示，馬太鞍堰塞湖由農業部成立跨部會專案小組主責因應，並針對「壩體狀況及風險推估」、「工程因應對策研擬及推動」及「疏散撤離因應對策研擬及推動」等3方面工作。水利署也跟花蓮縣政府、交通部公路局等單位合作，於颱風來臨前完成下游防減災整備，包括堤防加高（固）、覆土培厚、開口堤封堵，以及預布鼎塊與移動式抽水機。

堰塞湖溢流後，水利署指出，行政院24日成立「前進協調所」，水利署長林元鵬立即趕赴災區，並動員所屬14個分署，調派152部重型機具及支援人力237人，今天晚間6時前，也已完成光復鄉佛祖街溢淹水流封堵，確保當地居民安全無虞。

至於未來工程，水利署表示，將在2週內搶修完成第一道土堤防線，年底前完成加強加固，明年4月底完成堤防修復；而河道清疏部分，年底前可清除100萬立方公尺土石，明年汛期前可累計達300萬立方公尺，明年底前累計完成600萬立方公尺，以降低未來洪水風險。

