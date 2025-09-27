「鏟子超人」湧入光復救災釀塞車 災民：應變中心好像沒用？

花蓮縣光復鄉災情慘重，不少災戶親友都趕來幫忙，近日更湧入大量「鏟子超人」支援。災戶把家中淤泥清到馬路上，卻沒人來清走，政府應該到各條路挨家挨戶清運；也有志工建議政府可將人力分配好，統一用車載到各災區幫忙。

災戶彭先生、彭小姐說，這幾天全台各地都有熱心民眾來幫忙，真的很感謝，但會有很多車子卡在路上，交通指揮都是大家熱心幫忙。他們今天從花蓮市南下光復，途中卡在鳳林，走193縣道又繞到豐濱，花了4小時才到，原本橋沒斷1小時可到，就算繞193縣道，1個半小時也一定會到，今天整整花了4小時。

「我覺得應變中心好像沒有用。」兩人認為資訊傳遞慢，從花蓮市來到193縣道就開始塞車，不知道為什麼塞車，還瞎猜是不是有車禍或擦撞意外。

他們也發現，許多人家中清出東西來，都是找自己認識的親友來幫忙，建議政府應該召集大家，當各家把東西往外堆出來後，應該要有人把主要幹道都清空，但現在都沒有，「可以怪手、山貓配合一部清運車。」

新竹陳先生、汐止周先生今天特別到光復，「就覺得應該來幫忙。」他們是自發性來到，出了火車站後，就往前走，起初看到滿多人在清理，再走往離車站更遠的路段，就比較少人清理。他們問了一戶就進去幫忙，「幫一戶就清不完。」也提及較遠的災區，志工走路無法到，建議政府可集中人力並分配，就可以車將整批人載過去。

也有受災戶的朋友來幫忙，戴小姐、林小姐提及朋友家在巷子裡，比較沒人走進去，物資都要自己到外面領取。 花蓮縣光復鄉的災情慘重，不少災戶的親友都趕來幫忙。記者林佳彣／攝影 花蓮光復災戶把各家東西往外堆出來後，政府應該要有人把主要幹道都清空。記者林佳彣／攝影

