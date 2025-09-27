救災一團亂…花蓮議長淪受災戶 當面問蕭美琴：中央地方能否放下偏見？
副總統蕭美琴今天再度視察花蓮光復災區，了解搜救及復原進度。在地的花蓮議長張峻說，洪災發生到現在，救災、交通、人力一團亂，讓他非常難過，中央和地方為何不能放下偏見？拜託一定要放下心結，為光復鄉重建動起來。蕭美琴聞言立即請地方與中央坐下來討論，如何結合民力，讓人力、機具最有效率運用。
蕭美琴23日災後隔天就奔赴花蓮探視災民，今天下午又到花蓮糖廠的中央災害應變中心前進協調所，聽取災後復原簡報。
她表示，這幾天全台灣都心繫花蓮、關心光復鄉災情，她搭火車到光復，看到許多志工，聽台鐵說，今天到下午有1萬5000人在光復站下車，希望這些力量能夠做最妥善運用，也需要中央地方協調助災區復原，災民生活早日恢復正常。
蕭美琴說，災後工作千頭萬緒，除了第一時間的救人、調度相關物資，對於農損也提出一些方案，也與行政院確認，「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」相關方案可以擴大適用到光復洪災，她這次來，就是希望了解第一線狀況。
在地的議長張峻家裡遭大水沖入，滿是汙泥，也是受災戶，但這幾天心繫鄉親，仍到處勘災。他說，災害發生到現在幾乎一團亂，讓他非常難過，「中央地方是不是可以放下偏見、放下心結？」他看到街上人車沒有管制，許多志工來根本不知道要做什麼，「拜託行政單位動起來」，為光復鄉重建動起來。
縣府代理祕書長饒忠說，志工是委託慈濟編組，但有2成志工還是自己到街區，看到整條街都是人，好像逛老街。張峻聞言動怒「那你為什麼不管制，是在看笑話是不是」，饒忠說明，已開了一個下午的會，將把市區街道重點做單行道，白天讓國軍、志工進屋清掃，人走後再讓軍車、鏟裝車、怪手等清除淤泥垃圾，希望明天作業更順暢。
蕭美琴聽取簡報後，也把饒忠、中央總協調官賴建信等人留下來，大家坐下來溝通。蕭美琴說，重建之路漫長，需要全力投入，希望中央與地方大家一心共同努力，讓光復鄉早日恢復正常。
