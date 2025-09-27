快訊

花蓮洪災地方、中央各設指揮所 媒體兩頭跑怒：不能一起開記者會嗎？

聯合報／ 記者翁至成戴永華／連線即時報導
花蓮縣政府召開災情說明記者會，縣長未出席，媒體追問「縣長去哪了？」記者翁至成／攝影
花蓮縣政府召開災情說明記者會，縣長未出席，媒體追問「縣長去哪了？」記者翁至成／攝影

花蓮洪災造成慘重傷亡，地方、中央在光復糖廠相隔300公尺先後設立前進指揮所，而且各自召開記者會，不但引發「多頭馬車」批評，記者分跑兩頭採訪，抱怨縣長未出席記者，會後更氣急敗壞質問縣政府官員，「可以跟中央一起開記者會嗎？」

花蓮縣政府在23日洪災發生前，進駐光復糖廠設置前進指揮所，由縣長徐榛蔚擔任救災指揮官；災情發生後，23日晚間行政院長卓榮泰立即指示中央部會前進災區，同樣在光復糖廠設置前進協調所，由經濟部次長賴建信統合各部會救災，中央、地方各設救災「大腦」相距僅300公尺，還有國軍也在糖廠設了一處前進指揮所。

「大家不要糾結這個事情」，賴建信今受訪表示，中央前進協調所是依照災防法成立，整合資源協助地方救災，電話聯繫縣府了解需求，每天上午10時固定時間召開記者會說明工作進度；先前丹娜絲颱風，中央也到台南成立前進協調所，這次洪災也是，像是垃圾清運，環境部就會與縣府環保局對接，提供協助。對於是否一起開記者會？可與縣府協調。

花蓮縣政府今天10時30分召開記者會，由縣府研考處長說明災情進度，遭現場媒體質疑「縣長去哪了？」場面一度混亂，對此，縣府人員說明，「每天除了下午1時與晚上7時的工作進度會議外，縣長其他時間都在災區現場勘災。」

接著又有媒體質問為什麼中央地方不一起開記者會，讓大家兩頭跑，而且基本上只是在念稿子，不知道縣府長期的規劃是什麼？縣政府秘書楊順宇表示，這個我們會反映。

媒體追問「何時可以跟中央一起開記者會？不要分開了」；楊順宇說，「中央沒有通知我們，我們也不知道」。

媒體又說，「中央現在說他們願意一起開，你們願意嗎？」楊順宇表示，現在收到這消息，會在工作會議中再確認，他無法代為承諾；縣政府依災防法成立前進指揮所，「中央另外成立前進指揮所，縣府事前並不知道」。

媒體提高聲調急問，他們每天10點開會，開了很多天，你們不知情？不能彼此配合嗎？都沒有去溝通嗎？楊順宇表示，每天中央都有派人來開會，是否一起開會？我們會向上陳報。

記者會後媒體追問「何時可以跟中央一起開記者會？不要分開了」；縣政府秘書楊順宇說，「中央沒有通知我們，我們也不知道」。記者翁至成／攝影
記者會後媒體追問「何時可以跟中央一起開記者會？不要分開了」；縣政府秘書楊順宇說，「中央沒有通知我們，我們也不知道」。記者翁至成／攝影

