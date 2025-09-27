中央地方距300公尺各設救災「大腦」 中央：台南也是、不要糾結

花蓮洪災造成光復鄉慘重傷亡，地方、中央在光復糖廠相隔300公尺先後設立前進指揮所，今天又自召開記者會，引發「多頭馬車」批評。中央前進協調所總協調官賴建信表示，是依據災害防救法第13條設置，與地方協作救災復建，先前在台南也是這麼做，盼外界不要糾結在這個地方。

花蓮縣政府在23日洪災發生前，進駐光復糖廠設置前進指揮所，由縣長徐榛蔚擔任救災指揮官；災情發生後，23日晚間行政院長卓榮泰立即指示中央部會前進災區，同樣在光復糖廠設置前進協調所，由具水利專長的經濟部次長賴建信統合各部會全力救災，中央地方各設救災「大腦」，相距僅300公尺，還有國軍也在糖廠設置一處前進指揮所。

賴建信表示，中央前進協調所是依照災防法第13條成立，整合資源協助地方政府救災；他進駐以來，就主動電話聯繫縣府了解需求，也是每天上午10時固定時間召開記者會，說明工作進度，讓外界了解救災情形。

「大家不要糾結這個事情。」賴建信說，先前丹娜絲颱風，中央也到台南成立前進協調所，這次洪災也是，中央地方協力，像是垃圾清運，環境部就會與縣府環保局對接，提供協助，最重要希望達到賴總統所說幫助災民早日恢復正常生活。

花蓮縣前進指揮所昨晚通知今天上午10時30分要開記者會，媒體今天質疑，為何中央、地方不能一起向外界說明？賴建信說，他也是今天上午9時30分左右才聽到媒體談到這件事，是否一起開記者會，可以來與縣府協調。

