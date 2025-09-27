檢調要查光復鄉撤離通知 花蓮縣府：消防2人一組沿路廣播都有錄影
花蓮縣光復鄉災情進入第五天，外界依舊關心為什麼沒有撤離通知，花蓮縣政府稍早指出，知悉檢調介入、監察院立案調查，強調縣府都有依SOP第一時間廣播撤離，而廣播過程都有錄影，但災防法撤離權責是包括中央和地方政府，過程還要釐清，也呼籲現階段以災後復原為最優先。
行研處處長陳建村今天主持花蓮縣府前進指揮所記者會指出，檢調單位已啟動調查整個災害撤離過程，花蓮縣政府警察局、消防局在接到紅色警戒通知，都有依SOP第一時間撤離光復鄉大平、大馬、東富等村落，花蓮縣消防局各分隊都以兩人一組的車輛，前往家戶沿路廣播，整個過程消防局人員都有錄下影像。
他說，依據災防法所有的撤離工作，是中央到地方政府等單位按權責進行，「地方政府當然包括花蓮縣政府、光復鄉公所，整個過程都要釐清，但現階段以災後復原為最優先，該有的調查，花蓮縣政府絕對會把這整個過程做紀錄」。
他說，撤離這麼重要的通知有幾個管道，包括用村里、里長的辦公室廣播系統廣播，還有花蓮縣警、消車輛的移動、定點廣播，以及大家都有手機，用細胞簡訊呼籲避難，但確實很多長輩沒有手機，有數位落差，確實可能細胞簡訊無法收到，會請相關單位盡速查明，紅色警戒是否有發布遺漏。
關於近日光復車站湧入大量「鏟子超人」志工，他表示，來花蓮志工非常多，敬佩感謝慈濟慈善基金會等宗教民間團體，在重大災害時第一時間趕赴現場，由於受災範圍大、移動上有困難，縣府已委由慈濟來受理各界的愛心以及災區現場需求。
他說，慈濟有豐富救援經驗，來的志工有的擅長清淤，有的擅長供餐、心裡陪伴等，都由慈濟來受理志工服務的類別，分類分區讓大家的愛心做有效利用。
他還補充說，十幾位慈濟師兄姐光清一戶就超乎想像，家裡的家具、隔間整個變形、堆疊，都被淤泥淹沒，光是要排除這些就是非常困難。
關於善款流向，花蓮縣府說，行政院依據災防法規定公告0923災情花蓮縣是災區，依法以公益募款條例本次災害有捐款帳戶，因為湧進善款非常多，法律規定要公開公布，待縣府整理完畢會立刻公開說明。
至於馬太鞍溪仍有兩個溢水孔，已經請經濟部水利署用最有效的工法立即截堵，不要再讓馬太鞍溪水湧入，而馬太鞍河床已高出路面，後續若有降雨有相當大的風險，未來是否要疏浚也已展開評估工作。
