陳瑩提4花蓮洪災救助措施 涵蓋臨時工作、貸款利息補貼等

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳瑩提出4項救助措施，涵蓋臨時工作、貸款利息補貼等。圖／陳瑩辦公室提供
樺加沙颱風導致花蓮光復鄉災情慘重，民進黨立委陳瑩提出災害救助、重建修繕、融資紓困、臨時工作等4項救助措施。經溝通討論後，原民會已同意研擬辦理相關方案，規畫上億元經費辦理。

陳瑩指出，樺加沙颱風肆虐，對當地原住民族造成嚴重衝擊。首先在「災害救助」部分，原民會應針對罹難者家屬、受傷者與受災戶，提供慰問與救助金，減緩族人經濟壓力；「重建修繕」方面，許多民宅因大水淹沒受損，應提出住宅修繕與重建補助措施。

陳瑩說，「貸款利息補貼」部分，除建議擴大辦理原住民族微型經濟活動貸款，並針對已申辦原民會相關政策貸款的受災戶，給予利息減免；此外，在「臨時工作」部分，後續復原需要大量人力，應以以工代賑方式，提供受災居民短期工作，同時協助重建。陳瑩表示，這四項建議經與原民會溝通後，原民會鈞同意研議推動。

陳瑩指出，自災害發生以來，她的團隊即進入災區，協助居民撤離，募集並分發物資、準備熱食提供災民，並協調解決災區醫療問題，同時與行政單位保持密切聯繫，推動救援工作。感謝原民會接受她提出的4項災後救援措施，原民會除上述方案外，亦將針對部落道路搶通修繕與環境恢復，提出「緊急搶修」等配套措施，目前預估匡列上億元經費，協助災區重建，近期將會公布申請方式與規定。

堰塞湖 馬太鞍溪 陳瑩 光復鄉

